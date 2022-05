UPI 123PAY: फीचर फोन से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, कैसे काम करता है 123 PAY? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

UPI 123PAY की खास बात यह है कि इसमें पेमेंट के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है. इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने मोबाइन नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फीचर फोन के ज़रिए UPI पेमेंट फैसिलिटी के लिए 123PAY डेवलप किया है.

UPI 123PAY: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फीचर फोन के ज़रिए UPI पेमेंट फैसिलिटी के लिए 123PAY डेवलप किया है. इसे आम लोगों के लिए डिजिटल लेनदेन को आसान बनाने के लिए पेश किया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे 8 मार्च को लॉन्च किया था. UPI123Pay की मदद से यूजर्स फीचर फोन से UPI पेमेंट कर सकेंगे. स्कैन एंड पे छोड़ सभी तरह के ट्रांजेक्शन इससे किए जा सकेंगे. पेमेंट के लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगा. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइन नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा. RBI का मानना है कि फीचर फोन के लिए UPI फैसिलिटी शुरू होने से गांवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा. इससे फाइनेंशियल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. गांवों में कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, इसके अलावा वहां इंटरनेट की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं होती है. इसके तहत, फीचर फोन यूजर्स 4 टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, जिसमें IVR (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) नंबर पर कॉल करना, फीचर फोन में ऐप के ज़रिए, मिस्ड कॉल के ज़रिए और साउंड-बेस्ड पेमेंट शामिल हैं. यहां हमने फीचर फोन में IVR नंबर के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के तरीके के बारे में बताया है. 123PAY का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे क्रिएट करें UPI आईडी अपने बैंक अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर से अपने फीचर फोन से आईवीआर नंबर (080 4516 3666, 080 4516 3581, या 6366 200 200) डायल करें.

IVR कॉल पर, उस अकाउंट के बैंक का नाम का मेंशन करें जिसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं.

सेलेक्टेड बैंक के सभी अकाउंट्स को लिस्ट किया जाएगा. अपने अकाउंट को चुनें.

इसके बाद यूजर को यूपीआई पिन सेट करने के लिए कहा जाता है. आप बड़ी आसानी से अपना UPI पिन सेट कर सकते हैं. आपको अपने बैंक डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक और बैंक से प्राप्त OTP दर्ज करना होगा. इन डिटेल्स के सत्यापन के बाद, आप अपने अकाउंट के लिए 4/6 अंकों का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं.

अगर सेलेक्टेड अकाउंट के लिए आपका यूपीआई पिन पहले से सेट है, तो आप यूपीआई पिन सेट करने के स्टेप को स्किप सकते हैं.

यूजर प्रोफ़ाइल लिंक किए गए बैंक अकाउंट के आधार पर बनाई जाती है.

एक बार इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने फीचर फोन पर IVR नंबर फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आईवीआर नंबर के ज़रिए ऐसे करें डिजिटल पेमेंट रजिस्टर्ड फीचर फोन से IVR नंबर (080 4516 3666, 080 4516 3581, या 6366 200 200) पर कॉल करें और पेमेंट का टाइप चुनें जिसे आप करना चाहते हैं. 1. मनी ट्रांसफर 2. मर्चेंट पेमेंट 3. बैलेंस चेक 4. मोबाइल रिचार्ज 5. फास्टैग रिचार्ज 6. सेटिंग एंड मैनेज अकाउंट ऐसे करें फंड ट्रांसफर उस शख्स का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं.

डिटेल्स कन्फर्म करें.

अब, वह अमाउंट डालें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं.

अपना यूपीआई पिन दर्ज करें और मनी ट्रांसफर करें. अमाउंट आपके अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और रिसीवर के अकाउंट में चला जाएगा. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने दोस्तों और परिवार को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भारत गैस बुक कर सकते हैं, अपने वाहनों के फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं और मोबाइल बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं. इसके अलावा, यूजर्स आईवीआर कॉल की मदद से अपने अकाउंट की शेष राशि की जांच भी कर सकते हैं.

