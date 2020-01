जनवरी में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स; Xiaomi, Samsung, Vivo, Realme, Honor उतारेंगी शानदार प्रोडक्ट्स

Upcoming Smartphones in January 2020: नया साल 2020 शुरू हो चुका है. पिछले साल कई शानदार स्मार्टफोन्स बाजार में लॉन्च हुए. इस साल भी तमाम बड़े ब्रांड्स के नए स्मार्टफोन्स बाजार में उतरने वाले हैं. जनवरी के महीने में ही कई स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे. इनमें Realme, Vivo, Samsung, Xiaomi और Honor के स्मार्टफोन्स शामिल हैं. कंपनियों और ग्राहकों दोनों को इन स्मार्टफोन्स से बेहद उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं और इनमें क्या फीचर्स मौजूद होंगे.

Realme 6 जनवरी को वियतनाम में एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है और इसमें Realme 5i के लॉन्च किये जाने की उम्मीद है. इस फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 665 SoC प्रोसेसर दिया होगा. फोन में 4GB की रैम और एंड्रॉयड पाई ओएस मौजूद होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन में ColorOS 6 टॉप पर दिया होगा. Realme 5i की कीमत 4.29 मिलियन VND या करीब 13,200 रुपये होने की उम्मीद है. भारत में इसकी कीमत और लॉन्च डेट के बारे में कुछ भी साफ नहीं है.

Realme X2 Pro को अपने पहले फ्लैगशिप फोन के तौर पर लॉन्च करने के बाद अब कंपनी चीन में Realme X50 को चीन में लॉन्च करने जा रही है. इस फोन में 5G सपोर्ट के अलावा पंच होल डिस्प्ले मौजूद होगा. हालांकि, यह देखना होगा कि कंपनी इसे चीन के बाजार में ही सीमित रखती है या दूसरे देशों में भी इसका विस्तार करती है. चीन में यह फोन 7 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा.

चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने ट्विटर पर बताया कि वह भारत में अपने S1 Pro स्मार्टफोन को 4 जनवरी को लॉन्च करेगी. यह भी साफ हो गया है कि इसे भारतीय बाजार में अमेजन ऑनलाइन सेल के लिए उपलब्ध कराएगी. चीन में इस स्मार्टफोन को 6.39 इंच के FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था. भारत में कंपनी इसे 6.38 इंच के फुल HD+ पंच होल डिस्प्ले दिया होगा. लीक हुई कीमत के मुताबिक, फोन की कीमत 19,990 रुपये होने की उम्मीद है.

Galaxy S10e की कामयाबी के बाद, सैमसंग Samsung Galaxy S10 स्मार्टफोन का यह वेरिएंट बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इसमें 170mm का डिस्प्ले और 6.69 इंच का स्क्रीन मौजूद होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन में 45W फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट, 75mm की चौड़ाई और माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट दिया होगा.

Xiaomi भारत में दुनिया के पहले 108 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है. इस स्मार्टफोन को चीन में Mi CC9 Pro के नाम पर लॉन्च किया गया था. ग्लोबल मार्केट में इस स्मार्टफोन को Mi Note 10 के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी लॉन्च की तारीख और कीमत के बारे में साफ जानकारी नहीं है.

भारतीय बाजार में Honor 9X जनवरी में लॉन्च होने जा रहा है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर रन करेगा और यह गूगल मोबाइल सर्विसेज और गूगल प्ले के साथ आएगा. स्मार्टफोन में 6.59 इंच का ऑल स्क्रीन नो नॉच OLED डिस्प्ले होगा. फोन में 7nm Kirin 810 चिपसैट होगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया होगा.

