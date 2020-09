Airtel ब्रॉडबैंड प्लान्स बने ‘अनलिमिटेड’, कीमत 499 रु से शुरू; मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फायदे

जियो फाइबर (Jio Fiber) के साथ प्रतिस्पर्धा में खुद को और मजबूत करने के लिए एयरटेल (Airtel) द्वारा अपने सभी मौजूदा ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए डेटा बेनिफिट रिवाइज किए जाने की खबर है. एयरटेल की ब्रॉडबैंड सर्विस Airtel Xstream Fiber के नाम से है. इसके अलावा एयरटेल ने एक नया ब्रॉडबैंड प्लान भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 499 रुपये है और स्पीड 40 Mbps है. इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, एयरटेल Xstream 4K TV Box और Xstream 4K TV Box के ओटीटी कंटेंट की पेशकश शामिल है. अन्य सभी ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ भी कंपनी ने कुछ फायदों को बंडल किया है. इनमें वीडियो एंटरटेनमेंट ऐप्स का सब्सक्रिप्शन, एचडी सेट टॉप बॉक्स शामिल है.

अब नई घोषणा के बाद एयरटेल के 5 ब्रॉडब्रैंड प्लान हो चुके हैं, जो कि 499 रु वाला प्लान, बेसिक, एंटरटेनमेंट, प्रीमियम और VIP हैं. पहले केवल VIP प्लान अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट के साथ आता था. बेसिक, एंटरटेनमेंट, प्रीमियम प्लान्स पर लिमिटेड डेटा की पेशकश थी. VIP को छोड़ अन्य किसी भी एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान में अनलिमिटेड डेटा का फायदा लेने के लिए यूजर को 299 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान करना होता था. लेकिन अब सभी एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान्स पर अनलिमिटेड डेटा की पेशकश की जा रही है. हालांकि यह डेटा लिमिट 3500 जीबी तक होगी.

एयरटेल ने बयान में कहा कि नए रिवाइज्ड एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान्स 7 सितंबर से कंपनी के परिचालन की मौजूदगी वाले 125 शहरों में लागू हो जाएंगे. साथ ही ये उन नए शहरों में भी लागू हो जाएंगे, जहां कंपनी धीरे-धीरे अपनी सेवा का विस्तार करने जा रही है. एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का बेसिक प्लान 799 रुपये (100 Mbps स्पीड) में आता है, जिसके साथ पहले 150GB डेटा प्रतिमाह मिलता था. वहीं 999 रुपये का एंटरटेनमेंट प्लान (200 Mbps स्पीड) 300GB डेटा प्रतिमाह, 1,499 रुपये का प्रीमियम प्लान (300 Mbps स्पीड) 500GB डेटा प्रतिमाह के साथ आता था. 3999 रुपये वाले VIP प्लान की स्पीड 1 Gbps है. इन प्लान्स की कीमतों में बदलाव नहीं है लेकिन अब सभी के साथ 3500 जीबी तक डेटा मिलेगा.

नए घोषित हुए 499 रुपये वाले Airtel Xstream Bundle प्लान के तहत Airtel Xstream 4K TV Box लेने के लिए 1500 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा. यह बंडल प्लान 7 सितंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. बयान में यह भी कहा गया कि सभी Airtel Xstream Fiber प्लान्स में अब 3999 रुपये कीमत वाला Airtel Xstream Box भी शामिल रहेगा. यह किसी भी टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकता है. ग्राहकों को सभी लाइव टीवी चैनलों के साथ चुनिंदा वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स की भी एक्सेस ​देता है. एयरटेल के सभी ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ अब अनलिमिटेड फोन कॉल्स, 1500 रुपये के रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ Airtel Xstream 4K TV बॉक्स का विकल्प और 7 ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट ऐप्स व 5 स्टूडियो के कंटेंट की पेशकश करने वाले एयरटेल एक्सट्रीम ऐप्स का फायदा भी मिलेगा.

एयरटेल का कहना है कि अब सब्सक्राइबर्स को एयरटेल एक्सट्रीम ऐप्स पर 550 टीवी चैनल्स, 10000 से अधिक मूवी व शो और गूगल प्लेस्टोर ऐप्स समेत ऑनलाइन गेमिंग की एक्सेस मिल सकेगी. 999 रुपये से लेकर 3999 रुपये तक की कीमत वाले प्लान्स में Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video और Zee5 सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.

एयरटेल ब्रॉडबैंड पर अनलिमिटेड डेटा की पेशकश मौजूदा ग्राहकों के लिए ही होगी. हाल ही में Jio Fiber ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए 399 रुपये की कीमत से शुरू होने वाले प्लान्स के साथ ‘अनलिमिटेड डेटा’ की पेशकश की है, लेकिन इसकी कैपिंग 3300GB है.

माना जा रहा है कि सभी ब्रॉडबैंड प्लान्स पर अनलिमिटेड डेटा की पेशकश का एयरटेल का कदम अपने मौजूदा ग्राहकों को माइग्रेट होने से रोकने के लिए है. एयरटेल पहले से भारत के चुनिंदा टेलिकॉम सर्किल्स में ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ अनलिमिटेड डेटा दे रही है. ये सर्किल्स अहमदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सूरत, विशाखापटनम और गुंटूर हैं. लेकिन अब एयरटेल ब्रॉडबैंड पर पूरे भारत में अनलिमिटेड डेटा मिलने जा रहा है.

