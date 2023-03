Twitter to remove blue tick: 1 अप्रैल से Twitter हटाएगा ब्लू टिक, सर्विस के लिए देने होंगे इतने पैसे, उठाएं ये कदम

Twitter to remove blue tick: ट्विटर ने सुझाव दिया है कि जो लोग अपनी वेरिफिकेशन स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें ट्विटर ब्लू की सदस्यता लेनी चाहिए.

Twitter to remove blue tick: ट्विटर अब 1 अप्रैल से जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनका ब्लू टिक हटा देगा.

Twitter to remove blue tick: कुछ दिन पहले ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ट्विटर यूजर्स के लिए पेड वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया था. खबर आ रही है कि ट्विटर अब 1 अप्रैल से जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनका ब्लू टिक हटा देगा. अगले महीने, ट्विटर ब्लू के लॉन्च से पहले प्राप्त सभी ब्लू टिक को कंपनी हटाना शुरू कर देगी. यह कदम उन खातों को प्रभावित करेगा जिन्हें पहले से ब्लू टिक प्राप्त हैं. ट्विटर ने सुझाव दिया है कि जो लोग अपनी वेरिफिकेशन स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें ट्विटर ब्लू की सदस्यता लेनी चाहिए. ब्लू वेरिफिकेशन बैज के लिए देने होंगे इतने पैसे इस घोषणा के अलावा ट्विटर ने अपनी ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को वैश्विक स्तर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है. यह सर्विस पहले केवल चुनिंदा देशों में उपलब्ध थी, लेकिन अब दुनिया भर के यूजर्स सदस्यता ले सकते हैं. ट्विटर ब्लू एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस पर 900 रुपये प्रति माह की कीमत पर आता है, हालांकि इसे लिमिटेड टाइम ऑफर कहा जा रहा है. अगर यूजर्स वार्षिक योजना चुनते हैं तो वेब पर लागत 650 रुपये प्रति महीने या 566.7 रुपये प्रति महीने है. ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर कंपनी द्वारा समीक्षा के बाद अपनी प्रोफाइल पर ब्लू वेरिफिकेशन बैज सहित कई प्रकार के लाभों का आनंद ले सकते हैं. सब्सक्राइबर्स को सर्च में भी प्राथमिकता मिलती है. अगर आप सर्विस का फायदा उठाने के लिए पैसा देते हैं तो आपको ट्वीट्स को एडिट करने, लंबे वीडियो पोस्ट करने जैसे ढेरों फायदे मिलेंगे. Instagram Update: इंस्टाग्राम पर जल्द ऐड होंगे दो नए टूल, सर्च रिजल्ट में दिखेगा विज्ञापन, एडवरटाइजर्स को होगा ये फायदा ट्विटर ब्लू में कई खामियां लॉन्च के बाद से ट्विटर ब्लू को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. शुरुआत में चुनिंदा देशों में शुरू की गई, बाद में ब्लू वेरिफिकेशन बैज खरीदने वाले फेक अकाउंट में उछाल के कारण सर्विस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. ट्विटर ने तब फोन नंबर सत्यापन सहित नियमों और शर्तों के साथ सेवा को फिर से लॉन्च किया. इन चुनौतियों के बावजूद, ट्विटर ट्विटर ब्लू की वैश्विक उपलब्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अपने ग्राहकों को कई तरह के लाभ देने का वादा करता है.



