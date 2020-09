Twitter अब ट्रेंडिंग टॉपिक के जोड़ेगा संदर्भ, गलत जानकारी फैलने से रोकना मकसद

ट्विटर (Twitter) समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगता रहता है. अब ट्विटर ने इसे लेकर कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने वाले टॉपिक को लेकर ज्यादा संदर्भ जोड़ेगा. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक यह इस फीचर को बेहतर करने की कोशिश है जिसका अक्सर गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर में प्रोडक्ट मैनेजर Frank Oppong और प्रोडक्ट ट्रस्ट पार्टनर Liz Lee ने कंपनी के एक ब्लॉग पोस्ट में इस बदलाव का एलान करते हुए कहा कि हमें ट्रेंड को बेहतर बनाने की जरूरत है और हम यह करेंगे. ट्रेंडिंग टॉपिक में अब व्याख्या करने वाले ट्वीट और विवरण शामिल होंगे जिससे पता चलेगा कि कोई चीज क्यों ट्रेंड कर रही है.

इससे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक में टॉपिक का टाइटल या हैशटैग दिया जाता है जिसके साथ उस विषय से जुड़े कई ट्वीट होते हैं जिससे यूजर्स यह तलाश करते हैं कि वे क्यों लोकप्रिय बना है.

यह बदलाव ट्विटर और दूसरी कंपनियों को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी गलत जानकारी से निपटने में हो रही परेशानी के जवाब में आया है. लेकिन यह कुछ ट्विटर और बाहरी एक्टिविस्ट के प्रस्तावित कदमों से अलग है जिन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पूरी तरह खत्म करने का सुझाव दिया था.

ट्विटर पर ट्रेंड की मदद से यूजर्स को उन विषयों की पहचान करने में मदद मिलती है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. इससे प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले नए यूजर्स को ट्विटर पर शुरुआत में जानकारी कैसे खोजनी है, इसमें मदद मिलती है. इसके साथ ही सभी यूजर्स इससे समाचार में चल रहे विषयों को देख पाते हैं. इसके अलावा इन्हें निजी रूचि या भौगोलिक क्षेत्र के मुताबिक भी चुना जा सकता है. लेकिन इस प्लेटफॉर्म करके कई बार बहुत से धोखेबाज और इंटरनेट ट्रॉल झूठी, नफरत फैलाने वाली या गलत जानकारी भी फैलाते हैं.

