ट्विटर पर ‘ब्लू टिक’ कैसे पाएं , यहां जानिए एलिजिबिलिटी से लेकर अकाउंट वेरिफाई के लिए स्टेपवाइज पूरी प्रॉसेस

दिग्गड सोशल मीडिया माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी Twitter पर ब्लू टिक पाना अब आसान होने जा रहा है. ट्विटर ने एलान किया है कि वह नए वेरिफिकेशन एप्लिकेशन प्रॉसेस को शुरू करेगी जिसके तहत ब्लू टिक पाने के लिए वह लोगों के आवेदन को रिव्यू करेगी. यहां यह जान लेना उचित रहेगा कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन फीचर नया नहीं है लेकिन एंडोर्समेंट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन के चलते इसे 2017 में सस्पेंड कर दिया गया था. अब यह फीचर फिर आने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.

इस बीच ट्विटर ने एक और पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत जो प्रोफाइल निष्क्रिय पड़े हैं या उनमें अधूरी जानकारियां है, उनका ब्लू टिक हटाया जा रहा है. इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए अपडेटेड क्राइटेरिया पर जो अकाउंट खरे नहीं उतरेंगे, उनका भी ब्लू टिक हटाया जाएगा.

Dear “can you verify me” ––

Save your Tweets and DMs, there’s a new official way to apply for a blue badge, rolling out over the next few weeks.

You can now submit an application to request verification in-app, right from your account settings!

-Your verified blue badge source pic.twitter.com/2d1alYZ02M

— Twitter Verified (@verified) May 20, 2021