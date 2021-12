Twitter Tangle : ट्विटर यूजर्स के फॉलोअर्स में अचानक भारी कमी; शिकायतों की आई बाढ़, मीम शेयर कर जाहिर की नाराजगी

गुरुवार को ट्विटर्स यूजर्स अपने फॉलोअर्स की संख्या की अचानक आई भारी कमी की शिकायत करने लगे. उनका कहना था फॉलोअर्स की संख्या अचानक कम होती जा रही है. कुछ यूजर्स ने तो एक ही झटके में 500 तो कुछ ने एक लाख फॉलोअर्स कम होने की शिकायत की. आश्चचर्य की बात तो यह रही कि खुद नवनियुक्त सीईओ पराग अग्रवाल के फॉलोअर्स की संख्या घट गई . उनके फॉलोअर्स की संख्या 360.3k से घट कर 43.7k रह गई.

यह पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने अपना क्लीन-अप अभियान चलाया है.इससे पहले इसी साल जून में इसने क्लीन-अप चलाया था. इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के फॉलोअर्स अचानक कम हो गए थे. खेर ने सिर्फ 36 घंटे में 80 हजार फॉलोअर्स खो दिए थे लेकिन इस बार ट्विटर के इस अभियान की वजह से फॉलोअर्स खोने के बाद यूजर्स की ओर से शिकायतों और मीम की बाढ़ आ गई. ट्विटर पर हैश टेग “Followerspehamla” ट्रेंड कर रहा है. लेकिन ट्विटर की से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ओह अब आया समझ में यह हमारे फ़ालोंवर्स घट कर कहाँ जा रहे है देखे ज़रा पराग भाई का खेला सीधे 44.7 k से 360.3K फॉलोवर्स इसे कहते है तरक़्क़ी ! ???????? #फॉलोवर्स_पर_हमला pic.twitter.com/HjQ15R5GGP

— Ashok Basoya (@ashokbasoya) December 2, 2021

पराग अग्रवाल ने बुजुर्गों की बात याद दिला दी ।

बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि,

यह सुनिश्चित जरूर कर ले कि आप जिस घोड़े पर सवार है उसकी लगाम भी आपके ही हाथ में होनी चाहिए#ParagStopThis #फॉलोवर्स_पर_हमला#ParagAgrawal pic.twitter.com/zlNnd1SnGW

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) December 2, 2021

Twitter is reducing followers count of anti-govt voices.

People to New CEO Parag Bhai pic.twitter.com/nv88cOe9G9

— Mr.Fixit (@yippeekiyay_dk) December 2, 2021

ट्विटर ने अब एक नए नियम का भी ऐलान किया है. इसके तहत यूजर्स की मर्जी के बगैर उनकी तस्वीर, प्राइवेट वीडियो शेयर नहीं किए जा सकें. कंपनी ने लोगों की संवेदनशील जानकारी और घर के पते, संपर्क सूचना और अन्य जानकारियों को बताने वाले मीडिया फाइल को बैन कर दिया है. नए नियम नए सीईओ पराग अग्रवाल के आने के बाद ही शुरू हो गए हैं.

