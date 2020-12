Twitter पर वापस आने वाला है ‘ब्लू टिक’, 20 जनवरी से लौटेगा वेरिफिकेशन सिस्टम

ट्विटर (Twitter) ने शुक्रवार को कहा कि वह 20 जनवरी से अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को दोबारा लॉन्च करेगा. इसके जरिए एक्टिव और प्रमाणित यूजर अकाउंट्स को ब्लू वेरिफाइड टिक मिल सकेगा. नई प्रक्रिया के लागू होने पर माइक्रोब्लॉगिंग प्लटफॉर्म पर इनेक्टिव अकाउंट से वेरिफिकेशन का निशान छीन लिया जाएगा. नवंबर में ट्विटर ने एलान किया था कि वह 2021 की शुरुआत से अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को दोबारा लॉन्च करेगा. और लोगों से नई वेरिफिकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर 24 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच फीडबैक साझा करने के लिए कहा गया था.

कंपनी ने तीन साल पहले अपने पब्लिक वेरिफिकेशन के कार्यक्रम को रोक दिया था. यह शिकायत मिलने के बाद किया गया था कि बहुत लोगों को मनमाना और उलझाने वाला लग रहा था. ट्विटर ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा था कि सार्वजनिक फीडबैक की अवधि के दौरान दो हफ्तों में, उन्हें 22 हजार से ज्यादा सर्वे के जवाब मिले हैं और उन्हें बहुत कुछ समझ आया है कि वे कैसे अपनी पॉलिसी में सुधार ला सकते हैं.

वे 20 जनवरी 2021 से पॉलिसी को लागू करने की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही वे इनेक्टिव और अधूरे अकाउंट्स से वेरिफिकेशन का निशान भी हटाना शुरू करेंगे.

इसमें आगे कहा गया है कि यह नई पॉलिसी भविष्य में सुधारों का आधार रखेगी जिसमें यह समझाया जाएगा कि वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, कौन वेरिफिकेशन के लिए कौन योग्य है और कुछ अकाउंट क्यों वेरिफिकेशन को खो सकते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम ज्यादा निष्पक्ष हो. ट्विटर ने कहा कि फीडबैक के आधार पर, उसने उसकी वेरिफिकेशन पॉलिसी के कुछ क्षेत्रों को अपडेट किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी परिभाषा में बदलाव किया है और अब प्रोफाइल बायो या हेडर इमेज की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ न्यूज कैटेगरी के शीर्षक को विस्तृत करके न्यूज और जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स कैटेगरी को स्पोर्ट्स और एस्पोर्ट्स कर दिया गया है.

(Input: PTI)

