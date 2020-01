Twitter का नया फीचर, डायरेक्ट मैसेज के जवाब में भेज सकेंगे इमोजी

ट्विटर (Twitter) यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आया है. इस नए फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स डायरेक्ट मैसेज के लिए इमोजी रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं. यह नया फीचर वेब, एंड्रॉयड और iOS सभी प्लेटफॉर्म के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. ट्विटर ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि आप कैसे मैसेज का जवाब कुछ इमोजी का इस्तेमाल करके दे सकते हैं. यह फीचर फेसबुक के मैसेंजर के समान हैं जहां भी किसी व्यक्ति के डायरेक्ट मैसेज का जवाब इमोजी से दे सकते हैं.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020