Twitter ले आया नया फीचर, अब बोलने से भी हो जाएगा ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) अपने यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आया है. अब ट्विटर पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर ऑडियो ट्वीट भी किया जा सकेगा. इस फीचर को ट्विटर ने अभी iOS यूजर्स के लिए पेश किया है. एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को यह फीचर कब मिलेगा, इसके बारे में कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है. ट्विटर का कहना है कि अभी यह फीचर लिमिटेड यूजर्स को उपलब्ध होगा. कंपनी ने इसे iOS डिवाइस के लिए पेश करना शुरू कर दिया है और आने वाले हफ्तों में यह सभी iOS डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगा.

वॉइस ट्वीट करने के लिए iOS यूजर्स को विकल्प न्यू पोस्ट पर टैप करने पर मिलेगा. ऑडियो रिकॉर्ड विकल्प पर टैप कर यूजर वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकेंगे और इसके बाद डन बटन पर टैप कर इसे शेयर कर सकेंगे. वॉइस ट्वीट्स में यूजर्स 140 सेकेंड तक का ऑडियो रिकॉर्ड कर ट्वीट कर सकते हैं और अगर ये टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो नया वॉइस नोट शुरू हो जाएगा.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020