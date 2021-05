Twitter के भारतीय विकल्प Koo ने जुटाए 218 करोड़ रु, जानें ऐप के बारे में डिटेल्स

भारत में ट्विटर की प्रतिद्वंद्वी कू (Koo) ने टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में सीरीज B फंडिंग के जरिए तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 218 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. कू ने एक बयान में कहा कि फंडिंग के ताजा दौर में मौजूदा निवेशकों एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इनक्यूबेटर ने भी हिस्सा लिया. इसके अलावा नए निवेशकों के तौर पर आईआईएफएल और मिराए एसेट्स सामने आए हैं.

कंपनी ने बयान में बताया कि नई फंडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से कू में सभी भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, उत्पाद और सामुदायिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. कू की स्थापना उद्यमी अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने की थी, जिन्होंने पहले मीडियाएंट और गुडबॉक्स जैसी कंपनियों की स्थापना की थी.

यह ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. यह एक वेबसाइट के तौर पर और iOS और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. आप यहां सार्वजनिक तौर पर अपने विचारों को पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स को फॉलो भी कर सकते हैं. एक फीड में दूसरे यूजर्स की पोस्ट दिखती हैं. यहां कैरेक्टर लिमिट 400 है. व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कू के लिए साइन अप कर सकता है. यूजर्स के पास अपने फेसबुक, LinkedIn, यूट्यूब और ट्विटर फीड को भी कू प्रोफाइल से लिंक करने का विकल्प मौजूद रहता है.

Aarogya Setu में जुड़ा नया फीचर, जानिए आपके वैक्सीन लगवाते ही कैसे बदलेगी इस ऐप की रंगत

कंपनी ने बयान में बताया कि इसने सिर्फ एक साल के संचालन में लगभग 6 मिलियन डाउनलोड हासिल किए हैं. इस पर मौजूद कुछ बड़े नामों में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर, कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, एनसीपी की सुप्रिया सुले, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.