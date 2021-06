Twitter ने पंजाबी गायक JazzyB समेत तीन अन्य अकाउंट्स को किया ब्लॉक, भारत सरकार ने की थी कार्रवाई की मांग

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने पंजाबी गायक JazzyB, हिप-हॉप कलाकार L-Fresh the Lion और दो अन्य के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है. कंपनी को देश में नए आईटी नियमों के पालन करने में देरी की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. Lumen के डेटाबेस पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्विटर को 6 जून को भारत सरकार से चार अकाउंट्स पर एक्शन को लेकर कानूनी नोटिस मिला था.

ट्विटर को कंटेंट रोकने की प्रार्थना को Lumen के डेटाबेस पर पब्लिश किया गया है, जो स्वतंत्र रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो ऑनलाइन कंटेंट से संबंधित बंद करने के खतों को स्टडी किया जाता है. यूजर्स को Jazzy B का अकाउंट चेक करने पर मैसैज दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि अकाउंट को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है.

ट्विटर के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर बताया कि जब उसे मान्य कानूनी रिक्वेस्ट मिलती है, तो वह उसे ट्विटर के नियमों और स्थानीय कानून दोनों के तहत रिव्यू करता है. प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर कंटेंट ट्विटर नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाता है. अगर इसे संबंधित कानून के तहत गैर-कानूनी पाया जाता है, लेकिन ट्विटर के नियमों का उल्लंघन नहीं होता, तो वे केवल भारत में कंटेंट के एक्सेस को रोक सकते हैं.

प्रवक्ता ने जिक्र किया कि सभी मामलों में, वह खाताधारक को सीधे सूचना देती है, जिससे उन्हें जानकारी रहे कि कंपनी को अकाउंट से संबंधित कानूनी आदेश मिला है.

प्रवक्ता ने कहा कि वे यूजर्स को अकाउंट से जुड़े हुए ई-मेल एड्रेस पर मैसेज भेजकर जानकारी देते हैं. उन्होंने कहा कि ट्विटर प्रारदर्शिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रार्थना की डिटेल्स को Lumen पर पब्लिश किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Jazzy B ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में बार-बार ट्वीट किए थे. इस साल की शुरुआत में, 500 से ज्यादा अकाउंट्स को निलंबित किया गया था और सैकड़ों अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था. उस समय सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को किसान आंदोलन से संबंधित गलत जानकारी और भड़काऊ बातों को फैलने से रोकने का आदेश दिया था.

