राजनीतिक विज्ञापनों पर Twitter-Facebook आमने-सामने; एक की हां, दूसरे की ना

अपने प्लेटफॉर्म पर राजनीति विज्ञापनों और प्रचार को लेकर ट्विटर (Twitter) और फेसबुक (Facebook) ने दो अलग-अलग राह पकड़ ली हैं. ट्विटर ने अपने जरिए राजनैतिक सामग्री के प्रचार पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. ट्विटर 22 नवंबर से ऐसा करने वाली है. वहीं फेसबुक ने कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों को जारी रखेगी. ट्विटर का फैसला राजनेताओं के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं डाले जाने के बाद हुई आलोचना के मद्देनजर लिया गया है.

ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि मशीन लर्निंग तकनीक से अविश्वसनीय सूचनाओं को रोक पाने में समस्या आने की वजह से यह निर्णय लिया गया. डोरसे ने कहा कि नई नीति के विस्तृत विवरण का अगले महीने तक खुलासा किया जाएगा. इसके तहत राजनैतिक उम्मीदवारों और राजनीतिक मुद्दों के प्रचार पर पाबंदी होगी.

फेसबुक का कहना है कि राजनीतिक विज्ञापन कैंडीडेट्स और एडवोकेसी ग्रुप्स के लिए बेहद मायने रखते हैं. फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एक इन्वेस्टर कॉल में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में प्राइवेट कंपनियों के लिए राजनीतिज्ञों या न्यूज को सेंसर करना सही है. हालांकि मैंने विचार किया है कि क्या हमें अतीत में राजनीतिक विज्ञापनों को लेना चाहिए था या नहीं और मैं आगे भी ऐसा करना जारी रखूंगा. लेकिन अभी मेरा विचार है कि हमें राजनीतिक विज्ञापनों को जगह देनी चाहिए.

जुकरबर्ग ने गूगल, यूट्यूब, केबल नेटवर्क्स और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक विज्ञापनों को जगह देते हैं. जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि उनके इस फैसले के पीछे उद्देश्य रेवेन्यु पाना नहीं है. फेसबुक के अपने सभी ऐप्स मिलाकर पूरी दुनिया में लगभग 2.8 अरब यूजर हैं. सितंबर 2019 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यु 17.6 अरब डॉलर रहा.

Input: AFP/PTI

