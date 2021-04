Truecaller ने भारत में लॉन्च की कोविड अस्पतालों की डायरेक्टरी, अपने नजदीकी हॉस्पिटल के फोन नंबर और पते की मिलेगी जानकारी

Truecaller ने बुधवार को भारत में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल डायरेक्टरी सर्विस लॉन्च की है. इसकी मदद से यूजर्स को आसानी से अपने क्षेत्र में कोविड-19 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने में मदद मिलेगी. सर्विस वर्तमान में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसमें रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिसमें देशभर के कोविड-19 अस्पतालों के पते और टेलिफोन नंबर मिलेंगे.

डायरेक्टरी को Truecaller ऐप से मेन्यू या डायलर से एक्सेस किया जा सकता है. यह मुफ्त और भुगतान करने वाले दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने सभी जानकारी को आधिकारिक डेटाबेस से लिया गया है और इसे रियल टाइम बेसिस पर अपडेट किया जाएगा, जिससे जितने ज्यादा संभव हों, उतने ज्यादा विकल्प दिखेंगे. हालांकि, यह ऐड भी जल्द करता है. लेकिन, डायरेक्टरी केवल सर्च के लिए ही है और यह अस्पताल में बेड की उपलब्धता की गारंटी नहीं देती.

Truecaller ने एक बयान में कहा कि मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी जिस भी तरीके में मदद कर सकती हैं, उसे करे. कंपनी के मुताबिक, उसने यह फैसला किया है जिससे भारत में सभी लोगों को उनके नजदीकी स्वास्थ्य देखभाल आसानी से मिल सके. कंपनी ने बताया कि जब आपको सही स्वास्थ्य से संबंधित नंबरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो इसे खोजने में मुश्किल हो सकती है. इसलिए, कंपनी ने इसे ऐप में ऐड कर दिया है.

Samsung Galaxy M42 5G India Launch: 21,999 रु शुरुआती कीमत, 5,000mAh की दमदार बैटरी

डायरेक्टरी में देशभर के अलग-अलग राज्यों से कोविड अस्पतालों के फोन नंबर और पते शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि वे इसे रोजाना अपडेट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के बहुत से क्षेत्रों से बहुत से अस्पतासों के फोन नंबर उपलब्ध हैं. कंपनी ने कहा कि सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से अपने Truecaller ऐप को अपडेट करने की जरूरत होगी. कंपनी ने बताया कि यह अभी केवल एंड्रॉयड डिवाइसेज पर उपलब्ध है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.