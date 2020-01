2020: स्मार्टफोन में छाए रहेंगे ये 5 ट्रेंड, कम बजट में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

भारत में स्मार्टफोन की पहुंच तेजी से बढ़ी है. इसी के साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री की भी विकास हुआ है. भारतीय बाजार में नए स्मार्टफोन लॉन्च होने का सिलसिला लगातार जारी रहता है. तमाम कंपनियां बाजार में दूसरों के मुकाबले बेहतर फीचर्स के साथ स्मार्टफोन उतारने में लगी रहती हैं. इनोवेशन और फीचर्स में सबसे बड़ा बदलाव एंट्री-लेवल और मध्यम बजट वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है. इसकी वजह है कि भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में ज्यादातर लोग बजट स्मार्टफोन्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि 2020 में बजट स्मार्टफोन्स के बाजार में कौन-से ट्रेंड देखने को मिलेंगे.

भारत के टीयर-1 और टीयर-2 में रहने वाले लोगों में भी स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग फिल्में, वीडियो, स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए स्मार्टफोन्स के स्क्रीन भी बढ़े होंगे. ज्यादातर कंपनियां स्मार्टफोन्स को 6.5 इंच या उससे ज्यादा बढ़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च करेंगी. इन स्क्रीन्स में दिन में वीडियो देखने का अच्छा अनुभव देने के लिए ब्राइटनेस भी बढ़ाई जाएगी.

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में थिन बेजल के साथ डॉट इन डिस्प्ले (पंच होल डिस्प्ले) देने के बारे में विचार कर रही हैं. कंपनियां अपने एंट्री लेवल और बजट स्मार्टफोन्स में ग्राहकों के लिए इस फीचर को उपलब्ध कराने का खास ध्यान रख रही हैं. यह फीचर 2020 में सबसे बड़े ट्रेंड में से एक रह सकता है जो सभी के लिए फुल व्यू डिस्प्ले उपलब्ध कराएगा. स्मार्टफोन में लोगों को बिना किसी रुकावट के देखने का अनुभव चाहिए था जिससे पोप-अप कॉन्सेप्ट आया. अब इसके कई अवतार में ट्रेंड करने की उम्मीद है जिसमें एक मोटराइज्ड पोप-अप सेल्फी कैमरा, रोटेशनल रियर कैमरा और एक स्लाइडर शामिल है.

स्मार्टफोन के बाजार में ग्राहकों का फोकस अब ज्यादा पावरफुल बैटरी पर है जिससे फोन जल्दी से जल्दी चार्ज हो सके. 2020 में ज्यादा से ज्यादा एंट्री लेवल और बजट स्मार्टफोन्स में 6000 mAh की बैटरी फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ उपलब्ध होगी.

2019 में नए बजट स्मार्टफोन्स में ट्रिपल कैमरा देखने को मिला. इस साल कैमरा परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बजट स्मार्टफोन्स में क्वॉड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे जो अभी तक प्रीमियम और ज्यादा बजट वाले फोन्स में ही मौजूद थे, अब यह बजट स्मार्टफोन्स में पॉपुलर होंगे. क्वॉड कैमरा सेटअप में ज्यादा पिक्सल, जूम, फोकस का डेप्थ और वाइड एंगल पर ध्यान दिया जाएगा जिससे ग्राहकों को DSLR जैसा फोटोग्राफी का अनुभव मिले और कम लाइट वाली स्थितियों में बेहतर काम करे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी स्मार्टफोन्स में बढ़ेगा. फोटोग्राफी से लेकर यूजर इंटरफेस में एआई का रोल ग्राहकों को स्मार्ट और बेहतर अनुभव देगा. इसके एंट्री लेवल और मिड बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में आने से यह भविष्य में बजट स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़ा ट्रेंड रहेगा.

