Tik Tok, UC ब्राउजर के ये हैं अल्टरनेटिव ऐप्स, किसी मामले में नहीं हैं कम

भारत सरकार ने देश में 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है. इस लिस्ट में Tik Tok, UC ब्राउजर समेत कई चाइनीज ऐप शामिल हैं. कहा गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बयान में कहा कि विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें और रिपोर्ट मिलीं कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है.

आइए आपको बताते हैं कि इन बैन हो चुके ऐप्स की जगह आप किन वैकल्पिक ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

TikTok, Helo, Big Libe, Vigo Video, Vmate, U Video और Kwai शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं, जिन्हें बैन किया गया है. इनकी जगह कई भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें Bolo Indya एंड्रॉयड पर मौजूद है. इसके अलावा Mitron, Roposo, Dubsmash का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Chingari ऐप भी एक विकल्प है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.

इस ऐप की जगह व्यक्ति Google Translate, Hi Translate का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन ऐप्स की जगह यूजर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके साथ कई फायल शेयरिंग ऐप्स Xender, ES File Explorer को भी प्रतिबंधित किया गया है. इनकी जगह Files Go, Send Anywhere, Google Drive और Dropbox का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कुछ भारतीय ऐप्स भी मौजूद हैं जैसे Share All, Jio Switch और Smart share.

भारत सरकार ने चीनी ब्राउजिंग ऐप्स को भी बैन किया है जिनमें UC Browser, DC Browser, CM Browser, APUS Browser हैं. इनकी जगह Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera और Jio Borwser का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह ऐप भारतीय यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. अब इसके बैन हो जाने के बाद आप इसकी जगह Adobe Scan, Microsoft Office Lens, Photo Scan या TapScanner का इस्तेमाल कर सकते हैं.

