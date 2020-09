भारत के बाद अब अमेरिका में भी बैन होगा TikTok, रविवार से लागू होगा राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला

यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा है कि वह अमेरिका में लोगों के चीनी मैसेजिंग ऐप WeChat और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक डाउनलोड करने पर रोक लगाएगा. यह रोक 20 सितंबर से शुरू होगी. कॉमर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा टिकटॉक के अमेरिका में डाउनलोड पर बैन को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अभी भी रविवार देर को लागू होने से पहले वापस ले सकते हैं. क्योंकि टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी ByteDance अपने अमेरिकी कामकाज को बचाने के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए जल्दी आगे बढ़ रही है.

ByteDance Oracle Corp और दूसरी कंपनियों के साथ एक नई कंपनी टिकटॉक ग्लोबल बनाने के लिए बातचीत कर रही है जिसका लक्ष्य इसके यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की चिंताओं का समाधान करना होगा. ByteDance को इसके बाद भी अमेरिकी बैन से बचने के लिए ट्रंप की मंजूरी की जरूरत होगी.

कॉमर्स अधिकारियों ने कहा कि वे 12 नवंबर तक टिकटॉक के अतिरिक्त तकनीकी ट्रांजैक्शन पर रोक नहीं लगाएंगे. इससं कंपनी को यह देखने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा कि ByteDance क्या अपने अमेरिकी कामकाज को लेकर डील पर पहुंच सकती है. कॉमर्स सेक्रेटरी Wilbur Ross ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि बेसिक टिकटॉक 12 नवंबर तक पहले की तरह बना रहेगा.

डिपार्टमेंट ने कहा कि यह कदम अमेरिका में यूजर्स को इन ऐप्लीकेशन्स में एक्सेस को हटाकर और उनके कामकाज को बड़े स्तर पर घटाकर सुरक्षा देंगे. Oracle के शेयर प्री-मार्केट ट्रेडिंग में खबर आने के बाद 1.6 फीसदी गिर गए.

कॉमर्स डिपार्टमेंट के आदेश के बाद ये दो ऐप्स अमेरिका में प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे. एक वरिष्ठ कॉमर्स अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि एप्पल इंक के ऐप, एलफाबेट इंक के गूगल प्ले और दूसरों पर ऐप्स को किसी प्लेटफॉर्म पर पेश करने से रोक होगी जो अमेरिका के भीतर से एक्सेस किया जा सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि आदेश से अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका के बाहर WeChat पर कारोबार करने से रोका नहीं जाएगा. यह अमेरिकी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और स्टारबक्स के लिए अच्छी खबर है जो WeChat के एमबेडेड मिनी ऐप प्रोग्राम का ट्रांजैक्शन की सुविधा देने और चीन में ग्राहकों से संवाद में इस्तेमाल करते हैं.

