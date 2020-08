वीडियो ऐप Mitron ने जुटाया 50 लाख डॉलर का फंड, युवाओं को देगी नौकरी के मौके

भारत के घरेलू शॉर्ट-फॉर्म वीडियो ऐप मित्रों (mitron) ने नेक्सस वेंचर पार्टनर्स की अगुवाई में 50 लाख डॉलर का फंड हासिल करने का एलान किया है. 3वन4 कैपिटल और लेट्सवेंचर पर अरुण तडंकी के निजी सिंडिकेट ने भी फंडिंग के इस दौर में भाग लिया. कंपनी ने बयान में बताया कि इस नई पूंजी का इस्तेमाल करके यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद के विकास को बढ़ावा देगी और बेहतरीन प्रतिभाओं को नौकरी देगी. कंपनी ने ऐप पर भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स का एक विशाल नेटवर्क को भी शामिल करने और मित्रों ब्रांड का निर्माण करने के लिए निवेश करने की योजना बनाई है.

मित्रों ऐप एक शॉर्ट-फॉर्म सोशल वीडियो ऐप है जिससे यूजर्स मनोरंजक शॉर्ट वीडियो बनाने के साथ अपलोड, देख और शेयर भी कर सकते हैं. मित्रों की स्थापना IIT रुड़की के पूर्व छात्र शिवांक अग्रवाल और अनीश खंडेलवाल ने की है. दोनों संस्थापक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और पहले मेक माय ट्रिप में साथ काम करते थे.

मित्रों ऐप को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था और इसने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से पहले ही 10 मिलियन डाउनलोड की उपलब्धि हासिल कर ली थी.

कंपनी के मुताबिक, फाइनेंसिंग के इस दौर में चेयरमैन, मेक माय ट्रिप दीप कालरा (चेयरमैन, मेकमायट्रिप), अमरीश राऊ (सीईओ, पाइन लैब्स), जितेन गुप्ता (संस्थापक, जूपिटर), अमरजीत बत्रा (एमडी, स्पॉटिफाय इंडिया), आनंद चंद्रशेखरन (फेसबुक, स्नैपडील के पूर्व एक्जीक्यूटिव), करण बाजवा (एमडी, गूगल क्लाउड, इंडिया), सहित कई एंजेल निवेशक शामिल हुए. टीके कुरियन (प्रेमजी इन्वेस्ट), मनीष विज और हरीश बहल (स्माइल ग्रुप) ने भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भाग लिया.

मित्रों के संस्थापक और सीईओ शिवांक अग्रवाल ने कहा कि वे बेहद रोमांचित हैं कि नेक्सस वेंचर पार्टनर्स इस सफर में हमारे साथ शामिल हुए, जो अपने साथ अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को बेहतरीन उत्पाद बनाने में मदद करने की गहरी विशेषज्ञता लाए हैं. वे डिजिटल मनोरंजन और एंगेजमेंट को फिर से परिभाषित करके, मित्रों को एक विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है.

उन्होंने बताया कि प्ले स्टोर पर 33 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड और हर महीने 9 बिलियन वीडियो व्यूज के साथ मित्रों शॉर्ट-फॉर्म वीडियो के लिए भारतीयों के बीच लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरा है.

