महज 72 घंटे में 5 लाख लोगों ने लिया हाथोंहाथ, आखिर क्या है ये ‘चिंगारी’

भारतीय सोशल ऐप ‘चिंगारी’ (Chingari) ने कदम रखते ही तहलका मचा दिया है. चीनी ऐप टिकटॉक (TikTok) को सीधे टक्कर देने वाले ‘चिंगारी’ को महज 72 घंटे के भीतर 5 लाख डाउनलोड किया जा चुका है. चिंगारी के डेवलपर्स ने ऐसा दावा किया है. चिंगारी ऐप के डेवलपर्स ने एक बयान में कहा कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बीच देशभर में यूजर्स भारत में डेवलप ऐप को अपना रहे हैं. ऐप धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल कर रहा है. बता दें, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत-चीन के संघर्ष के बाद देशभर में चीनी एप और उत्पादों का बहिष्कार जारी है. गलवान घाटी के संघर्ष में पिछले सोमवार को 20 भारतीय जवान शहीद हो गए.

डेवलपर विश्वात्मा नायक और सिद्धार्थ गौतम ने एक बयान में कहा, ‘‘ पिछले 72 घंटों में हमारी ऐप के करीब पांच लाख डाउनलोड हुए. चिंगारी का परिवार धीरे-धीरे बढ़ रहा है.’’ उन्होंने दावा किया कि गूगल प्ले स्टोर पर चिंगारी की मांग सबसे ऊपर बनी हुई है. यह मित्रो ऐप से आगे पहले ही निकल चुका है. मित्रो भी टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो ऐप का भारतीय संस्करण है.

10 जून को डेवलपर्स ने कहा था कि ऐप के 1 लाख से ज्यादा यूजर हो गए हैं और सब्सक्राइबर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ. एक ताजा बयान में नायक ने कहा कि कस्टमर्स का रिस्पांस काफी शानदार है. अब यह कहा जा रहा है कि भारतीयों के पास अब अपना और टिकटॉक का विकल्प मौजूदा है. हमें अपने ऐप पर उम्मीद से अधिक ट्रैफिक आ रहा है. आडियो और वीडियो आधारित फ्री सोशल प्लेटफॉर्म को 2019 में दो लोगों ने विकसित किया गया था. अब उनका लक्ष्य लाखों यूजर्स को अपने साथ जोड़ना है.

नायक ने बताया कि चिंगारी एक नया बेंचमार्क बना रहा है. कई निवेशक इसमें निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं. अच्छे निवेशक हासिल करने को लेकर हमारी अहम बातचीत चल रही है. जिससे कि हम बिलकुल फ्री सोशल प्लेटफार्म को और बड़ा कर सके. चिंगारी कई भाषाओं में उपलब्ध है. इसके जरिए यूजरर वीडियो डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ चैट, नए लोगों के साथ जुड़ने , कांटेंश साझा कर सकते हैं. चिंगारी यूजर्स को क्रिएटिविटी का पर्याप्त मौका मिलता है. वो अपने वीडियो, आडियो, जीआईएफ स्टिकर और फोटो की ​क्रिएटिविटी को साझा कर सकते हैं.

