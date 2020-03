होली-प्रूफ हैं ये 5 स्मार्टफोन, पानी से भी नहीं होंगे खराब

होली (Holi) का त्योहार है, ना जाने गली-मोहल्ले में कौन पानी फेंक दे. ऐसे में खुद के भीगने से ज्यादा अपने मोबाइल के भीगने की ज्यादा चिंता होती है. क्योंकि एक बार मोबाइल पर पानी पड़ जाए तो हजारों रुपये का नुकसान है. देश में कई स्मार्टफोन उपलब्ध हैं जो IP67 या IP68 रेटिंग के साथ आते हैं. ये अंतरराष्ट्रीय रेटिंग हैं. IP68 रेटिंग वाले स्मार्टफोन धूल का सामना कर सकते हैं और उन्हें आधे घंटे तक 1.5 मीटर पानी में डुबाया जा सकता है. जबकि IP67 रेटिंग का मतलब है कि डिवाइस को आधे घंटे तक 1 मीटर गहरे पानी में गिराया जा सकता है. अब आप किसी को होली पर फेंकने से तो नहीं रोक सकते लेकिन ऐसे मोबाइल जरूर खरीद सकते हैं जो होली-प्रूफ हों और IP68 या IP67 रेटिंग के साथ आते हैं जिससे आपका मोबाइल पानी डालने से खराब ना हो.

पिछले साल लॉन्च हुई एप्पल आईफोन 11 सीरीज के फोन्स जिसमें Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Max Pro शामिल हैं, ये तीनों IP68 रेटिंग के साथ आते हैं जो उन्हें धूल और पानी से बचाता है. इससे आईफोन 11 सीरीज के फोन को 2 मीटर तक पानी में आधे घंटे तक रखा जा सकता है. iPhone 11 की कीमत भारतीय बाजार में 64,900 रुपये से शुरू है.

iPhone 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें दोनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं. इसके अलावा फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है. फोन में डिस्प्ले साइज 6.1-इंच (1792×828 पिक्सल) है. डिस्प्ले LCD IPS डिस्प्ले दिया गया है. A13 बायोनिक चिप थर्ड जनेरेशन प्रोसेसर मौजूद है. यह iOS 13 रन करता है. 64GB, 125GB, 256GB स्टोरेज के ऑप्शन मौजूद हैं.

सैमसंग के सभी टॉप फीचर्स फोन्स की तरह लेटेस्ट गैलेक्सी S20 सीरीज के फोन भी वाटप्रूफ हैं. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ और Galaxy S20 Ultra में IP68 की रेटिंग है और ये स्मार्टफोन्स 30 मिनट तक 1.5 मीटर गहरे पानी में डुबाए जा सकते हैं. भारतीय बाजार में गैलेक्सी S20 की कीमत 66,999 रुपये से शुरू है.

सैमसंग गैलेक्सी S20 में 6.2 इंच का इनफिनिटी O डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है. HDR10 सर्टफाइड और 120Hz का रिफ्रेश रेट है. फोन में 7nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और आपके क्षेत्र और मॉडल के आधार पर सैमसंग Exynos 990 SoC प्रोसेसर या क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर मिलेगा. सैमसंग गैलेक्सी S20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें दो 12 मेगापिक्सल के कैमरे और एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्लल का सेंसर दिया गया है.

Google Pixel 3 और 3XL दोनों स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं. गूगल पिक्सल 3 सीरीज के स्मार्टफोन को 44,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. Google Pixel 3 में 5.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है. मोबाइल में 4GB की रैम दी गई है.

कैमरे की बात करें तो 12.2 मेगापिक्सल का रियर और 8+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पिक्सल 3 में 2.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर और 2915 mAh की बैटरी दी गई है. पिक्सल 3 एंड्रॉयड के 9.0 वर्जन पर ऑपरेट करती है. मोबाइल को दो वेरिएंट 64GB और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. पिक्सल 3 में माइक्रो एसडी कार्ड लगाने की सुविधा नहीं है.

एप्पल के iPhone XR, iPhone XS और iPhone XS Max में IP68 की रेटिंग मिली है, जो इसे पानी और धूल से बचाती है. इन फोन्स को आईफोन 11 सीरीज की तरह 30 मिनट तक 2 मीटर गहरे पानी में रखा जा सकता है. भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन की कीमत 58,900 रुपये है.

iPhone Xs में 512GB तक की इंटरनल मेमोरी दी गई है. स्मार्टफोन में 5.8 और 6.5 इंच रेटिना डिस्प्ले के साथ आता है. iPhone Xs में ड्यूल बैक कैमरा है जिसमें 12MP वाइड-एंगल और 12MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. इसके साथ फ्रंट कैमरा 7MP का दिया गया है. स्मार्टफोन में 5.8 इंच का सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले दिया गया है. यह ड्यूल सिम फोन है.

सैमसंग की गैलेक्सी S10 सीरीज में IP68 रेटिंग है जो इसे डस्ट और वाटर रसिस्टेंट बनाती है. S20 सीरीज की तरह S10 सीरीज के फोन्स को 30 मिनट तक 1.5 मीटर गहरे पानी में डुबाया जा सकता है. इस सीरीज के फोन की शुरुआती कीमत 44,900 रुपये है.

सैमसंग का Galaxy S10 दो वेरिएंट में उपलब्ध है – 512 GB स्टोरेज वेरिएंट और 128 GB स्टोरेज वे​रिएंट. 6.1 इंच का कर्व्ड डायनामिक AMOLED डिस्प्ले है. फोन का वजन 157 ग्राम है. स्मार्टफोन के रियर में तीन कैमरे और फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. स्मार्टफोन में 3,400 mAh की बैटरी है. Galaxy S10 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक और आइरिस जैसे बायोमीट्रिक सिक्यॉरिटी ऑप्शन हैं.

