2021: इस साल लॉन्च होंगे ये 5 बड़े स्मार्टफोन, Xiaomi से लेकर Samsung तक के मॉडल शामिल

Smartphone Launch in 2021: साल 2021 शुरू हो चुका है. पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में भी तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स को बाजार में उतारा. शाओमी, वीवो, ओप्पो, एप्पल, वनप्लस ने अपने नए मॉडल लॉन्च किए. इसमें बजट से लेकर प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स शामिल थे. इस साल भी कई बड़े फोन लॉन्च होने वाले हैं. आइए ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं जिनकी साल 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

इस सीरीज पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे साल 2021 के पहले छह महीनों में उतारा जा सकता है. इसके फरवरी या मार्च में लॉन्च होने की उम्मीद है. चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने वनप्लस 9 सीरीज को लेकर कोई जानकारी का आधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया है. सीरीज के मेन फीचर्स में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर रहने की उम्मीद है. फोन में स्क्रीन के साथ ज्यादा रिफ्रेश रेट, क्वॉड रियर कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा.

सैमसंग गैलेक्सी एस21 का लंबे समय से इंतजार है. इसका लॉन्च अगले महीने होने की उम्मीद है. सैमसंग का बड़ा फोकस उसकी फ्लैगशिप गैलेक्सी S सीरीज पर है. अभी तक सैमसंग ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि कंपनी क्या गैलेक्सी एस21 फैन एडिशन (FE) को भी लॉन्च करेगी. सैमसंग की गैलेक्सी एस और नोट लाइन का मर्जर करने की भी योजना है.

Xiaomi ने हाल ही में चीन में Mi 11 को स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था. खबरों के मुताबिक, चीनी स्मार्टफोन्स ब्रांड उसके प्रो वर्जन को फरवरी-मार्च के करीब लॉन्च करेगी. Mi 11 दुनिया में पहला स्मार्टफोन है, जो क्वालकम के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आता है. फिलहाल, Mi 11 या Mi 11 Pro क्या भारतीय बाजार में आएगा, इसे लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं हैं.

पिछले साल Realme X50 के लॉन्च के बाद, कपनी के अगले फोन को लेकर काफी उम्मीदें हैं. रियलमी की नजर फ्लैगशिप सेगमेंट पर है जहां वह वनप्लस को कड़ी टक्कर दे सकता है. यह फोन रियलमी का पहला क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर वाला होगा. हालांकि, इसका आधिकारिक नाम और लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया है. पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से आईफोन 12 सीरीज का लॉन्च एक महीने टल गया था. आईफोन 13 से जुड़ी खबरें पहले ही आने लगी थीं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 13 में 120hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ToF LiDar सेंसर्स, वाईफाई 6E होगा.

