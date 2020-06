ये हैं सबसे लोकप्रिय भारतीय मोबाइल ऐप, आपको नहीं पड़ेगी चीनी ऐप्स की जरूरत

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देशभर में चीनी सामानों और मोबाइल ऐप के बॉयकॉट की मुहिम तेज हो गई है. भारत में पिछले कुछ सालों में चीनी ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन ऐसे भी कुछ भारतीय ऐप्स मौजूद हैं, जो देश में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं. आइए ऐसे कुछ ऐप्स के बारे में बताते हैं.

ShareChat एक क्षेत्रीय सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जिसे मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड ऐप ने विकसित किया है. इसमें लगभग 15 क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट मिलता है.

आरोग्य सेतु ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने विकसित किया है. यह एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेल्फ एसेस्मेंट ऐप है जिसकी मदद से सरकार देश में कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करती है.

फ्लिपकार्ट देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है और इसके ऐप से यूजर कई प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, होम अप्लयांसेज, फर्नीचर आदि शामिल हैं.

पेटीएम भारत के सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप्स में से एक है. इससे यूजर्स यूपीआई और पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करके भुगतान कर और प्राप्त कर सकते हैं. इससे यूजर्स अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग आदि कर सकते हैं.

जोमैटो भारत में लोकप्रिय रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है. फूड डिलीवरी के अलावा ऐप क्षेत्रीय रेस्टोरेंट के बारे में जानाकरी देता है, जिनमें उनका मेन्यू, कस्टमर रिव्यू और फोटो शामिल हैं.

Flipkart Big Saving Days Sale: ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन आदि पर भारी डिस्काउंट, 27 जून तक खरीदारी का मौका

Wynk Music बेहद लोकप्रिय म्यूजिक ऐप है जिससे यूजर्स 1.4 मिलियन भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गानों को सुन सकते हैं. इसके अलावा गानों को सुनने के साथ उनके बोल भी पढ़ने की सुविधा मिलती है. ऐप को एयरटेल ने भी विकसित किया है.

यह एक ई-कॉमर्स और डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से यूजर्स खाना ऑर्डर कर सकते हैं, यूपीआई और फोन पे वॉलेट का इस्तेमाल करके भुगतान कर और प्राप्त कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट फोन पे की पेरेंट संस्था है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.