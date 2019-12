2019 में छाए रहे ये ऐप्स, हर आम से लेकर खास ने किए इस्तेमाल

भारत में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ऐप भी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं. दुनिया में इंटरनेट की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है. गूगल के अधिकारी के मुताबिक, भारत में 90 फीसदी नए इंटरनेट यूजर्स क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट देखते या पढ़ते हैं. इसी की वजह से 2019 में कई स्टार्टअप के ऐप्स तेजी से पॉपुलर हुए हैं. अब जब यह साल खत्म होने जा रहा है और साल 2020 आ रहा है, तो जानते हैं कि इस साल कौन से ऐप पॉपुलर रहे…

यह एक सोशल मीडिया वीडियो ऐप है, जिससे आप छोटी कॉमेडी या टैलेंट वीडियो बना और शेयर कर सकते हैं. यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ता और सबसे ज्यादा डाउनलोड किये जाना वाला ऐप है. वर्तमान में इसके 20 करोड़ यूजर्स हैं और यह टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के साथ भारत के दूरदराज इलाकों में फैले हैं. यह ऐप 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. इस साल की शुरुआत में Tiktok ने 8.86 करोड़ यूजर्स जोड़े.

यह सबसे बड़ा यूजर जनरेटेड कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो देशभर में महिलाओं को सपोर्ट देता है. यह 2010 में लॉन्च हुआ था. इसने 12000 ब्लॉगर्स और 4000 वीडियो बनाने वालों को आकर्षित किया है. इसके 10 अलग-अलग भाषाओं में ब्लॉग और वीडियो ब्लॉग मौजूद हैं. ब्लॉग पर 8.3 करोड़ मासिक व्यू और 16.3 करोड़ व्लॉग के लिये आते हैं. इसमें अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम, तेलेगु, तमिल, पंजाबी और कन्नड़ भाषाओं में कंटेंट दिया गया है. Momspresso को 2019-20 में 35 करोड़ का रेवेन्यू मिला और 2018-2019 में 16 करोड़ का मिला था.

साल 2015 में लॉन्च हुआ ये ऐप वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्ट और ऑडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है. इस ऐप पर 10 लाख घंटों से ज्यादा का कंटेंट दिया गया है और इसके 1.5 करोड़ टचप्वॉइंट्स हैं. Hubhopper ने Hubhopper Studio भी लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन स्टूडियो है, जो पॉडकास्ट के लिये मदद करता है. ये पॉडकास्ट ऐप पर फीचर होते हैं और शहरी और ग्रामीण यूजर्स के बीच खास पॉपुलर हुये हैं.

यह नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो अभी तक हिंदी यूजर्स के लिये था ओर हाल ही में इसने 10 क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा है जिसमें तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया शामिल है. आप इस पर जानकारी शेयर कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं. इस ऐप के 20 लाख मासिक एक्टिव यूजर्स हैं और 2019 के आखिर तक इसे 1.5 करोड़-2 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है.

2019: बाजार में इन गैजेट्स ने की धमाकेदार एंट्री, कंज्यूमर की लाइफ हुई आसान

फेसबुक और ट्विटर की तरह ही इस ऐप पर भी यूजर्स पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो, गाने, ईमेज और दूसरे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं. इस पर जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, उसे भी खोजा जा सकता है. जनवरी 2015 में लॉन्च हुए इस ऐप पर सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही कंटेंट देख या शेयर कर सकते हैं. ShareChat के अभी 6 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिन्हें दिसंबर 2020 तक बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है.

इस ऐप पर यूजर-जनरेटेड ऑरिजनल कंटेंट मिलता है. इस पर लाइफस्टाइल से जुड़ा सही अर्थपूर्ण कंटेंट मिलता है. यह उन यूजर्स के लिये है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ा अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और उन लोगों के लिये अपनी रुचि के हिसाब से व्लॉग बना सकते हैं और वीडियो और इमेज का इस्तेमाल करके लाइफस्टाइल स्टोरीज बना सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.