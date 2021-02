Telegram के नए फीचर्स, अब निश्चित समय में खुद डिलीट होंगे मैसेज; WhatsApp को मिलेगी कड़ी टक्कर

Telegram new features: व्हटा्सऐप (WhatsApp) के प्रतिद्वंद्वी टेलिग्राम ने बुधवार को कहा कि अब उसके प्लेटफॉर्म पर चैट, ग्रुप और चैनलों पर यूजर्स मैसेज को ऑटो डिलीट कर सकेंगे. यह फीचर पहले सिक्रेट चैट्स के लिए उपलब्ध था. इसके साथ टेलिग्राम ब्रॉडकास्ट ग्रुप, एक्सपायरिंग इनवाइट लिंक, क्यू आर कोड से इनवाइट करना जैसे फीचर्स ला रहा है. इससे यह व्हाट्सऐप को कड़ी टक्कर देगा.

टेलिग्राम ने बयान में कहा कि यूजर्स ऑटो डिलीट फीचर की मदद से किसी भी समय पर एक बातचीत में सभी प्रतिभागियों के लिए मैसेज को पूरी तरह डिलीट कर सकेंगे. प्लेटफॉर्म पर यूजर्स मैसेज भेजने से पहले 24 घंटे या 7 दिनों का टाइमर लगा सकेंगे, जिससे वे इंडीविजुअल चैट, ग्रुप और चैनलों में सीमा पर पहुंचने पर अपने आप डिलीट हो जाएंगे. ग्रुप और चैनलों में, केवल एडमिन इस फीचर को इनेबल कर पाएंगे.

टेलिग्राम एक नए तरीके का ग्रुप भी लॉन्च कर रहा है, जहां केवल एडमिन मैसेज भेज सकेंगे. लेकिन, सभी सदस्य चर्चा के लिए ऑडियो के जरिए लाइव वॉयस चैट को ज्वॉइन कर सकते हैं. यह नई तरह का ग्रुप ब्रॉडकास्ट ग्रुप कहलाएगा. सामान्य टेलिग्राम ग्रुप में दो लाख सदस्यों की सीमा होती है.

इन नए फीचर्स के साथ, टेलिग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी लेवल को भी अपग्रेड कर रही है. प्लेटफॉर्म अपने रिपोर्टिंग सिस्टम को बेहतर कर रही है. यूजर्स अब निश्चित मैसेज को सिलेक्ट करके स्पैम कंटेंट, फर्जी अकाउंट, हिंसा आदि के बारे में सूचित करते हुए कमेंट ऐड कर सकते हैं. टेलिग्राम ने कहा कि इस कदम से प्लेटफॉर्म को यूजर्स की चिंताओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

