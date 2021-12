पोस्टपेड ग्राहकों का भी महंगा हो सकता है मोबाइल बिल, Airtel और Vodafone Idea टैरिफ में कर सकते हैं बढ़ोतरी

पिछले महीने दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी की थी. अब पोस्टपेड ग्राहकों के लिए भी मोबाइल बिल महंगा हो सकता है. पोस्टपेड ग्राहकों पर कीमतों में बढ़ोतरी का खास प्रभाव नहीं पड़ता है और वे आमतौर पर अपने प्लान को जारी रखते हैं. ऐसे में प्रीपेड सेग्मेंट में भी प्लान की कीमतें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं.

इससे पहले भारती एयरटेल ने पोस्टपेड सेग्मेंट में कॉरपोरेट यूजर्स के टैरिफ में जुलाई में बढ़ोतरी की थी और फैमिली प्लान में भी बदलाव किया गया था. दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) की बात करें तो भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद इसके भी प्रीपेड प्लान इस महीने 1 दिसंबर से महंगे हो चुके हैं. मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि अगले कुछ महीनों में पोस्टपेड ग्राहकों पर भी भार बढ़ सकता है.

तकनीकी, मीडिया और टेलीकॉम सलाहकार संजय कपूर के मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियों पोस्टपेड टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करती हैं तो यह आश्चर्यजनक होगा. कपूर के मुताबिक इसमें जितनी देरी होगी, कंपनियों का नुकसान उतना ही अधिक होगा. कपूर भारती एयरटेल के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं. कपूर के मुताबिक अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पोस्टपे़ड ग्राहकों के लिए प्लान महंगा करती हैं तो उनके सब्सक्राइबर्स के कहीं और जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि उनके लिए ब्रांड प्रिफरेंस और बेहतर अनुभव ज्यादा मायने रखता है. मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि अगले कुछ महीनों में पोस्टपेड टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है.

एमर्जिंग मार्केट्स टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीकम्यूनिकेशंस लीडर ईवाई प्रशांत सिंघल के मुताबिक टैरिफ में बढ़ोतरी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में भारत में टैरिफ सबसे सस्ता है और अब प्रीपेड महंगा होने के बाद पोस्टपेड भी महंगा हो सकता है. भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले ही मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए 300 रुपये का एआरपीयू (एवरेज रियलाइजेशन पर यूजर) तक पहुंचने का संकेत दे चुकी हैं. वोडाफोन आइडिया के सीआईओ व एमडी रविंदर टक्कर के मुताबिक टेलीकॉम इंडस्ट्री का एआरपीयू 130 रुपये के करीब है जोकि पांच साल पहले 200 रुपये से अधिक था. ऐसे में टक्कर ने पहले 200 रुपये के एआरपीयू पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है. वोडाफोन आइडिया का एआरपीयू अभी 109 रुपये और भारती एयरटेल का 153 रुपये है. रिलायंस जियो के लिए एआरपीयू 143.6 रुपये है.

