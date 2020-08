Tech Gifts for Rakshabandhan: 2,000 रु से कम कीमत के पांच टेक गिफ्ट ऑप्शन

Rakhi 2020 Date: रक्षाबंधन जैसे त्योहार के तोहफे चुनना हमेशा एक मुश्किल काम होता है, खासकर अगर बजट कम है. बहुत से लोग कोरोना की वजह से घर पर रहेंगे और वह राखी बांधने की जगह डाक से राखी भेज सकते हैं. इस त्योहार के मौके पर जूम, व्हाट्सऐप, गूगल duo जैसे वीडियो चैटिंग ऐप्स भी मदद करेंगे. हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी आपको अपनी बहन को तोहफा देना होगा. कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने हमें गैजेट और ऑनालइन सेवाओं के महत्व दिखाया है. आइए आज हम ऐसे पांच टेक गिफ्ट के बारे में बताते हैं जिनकी कीमत 2,000 रुपये से कम है.

लॉकडाउन के बाद ओटीटी कंटेंट की खपत तेजी से बढ़ी है. कई ओटीटी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन सालाना 1,499 रुपये में मिलेगा जबकि अमेजन प्राइम वीडियो के लिए आपको 999 रुपये प्रति साल देने होंगे. इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स, Sony LIV, Zee5, AltBalaji आदि का सब्सक्रिप्शन भी तोहफे में दे सकते हैं.

स्मार्ट फिटनेस बैंड पिछले कुछ सालों के दौरान लोकप्रिय हुए हैं. इनकी मदद से आप दिन में अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी कैलरी, स्लीप मॉनेटरिंग और स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Honor, MI, Realme, Noise आदि के फिटनेस बैंक ऑनलाइन उपलब्ध हैं. आप अपने बजट के मुताबिक इनमें से चुन सकते हैं.

2020 में लॉन्च हुए ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद नहीं है. इससे वायरलेस इयरबड की जरूरत बढ़ जाती है. Redmi, Boult, Boat आदि ब्रांड्स बजट इयरबड ऑफर कर रही हैं. अगर आप वायरलेस इयरफोन खरीदना चाहते हैं, तो इनमें Sony, JBL, SkullCandy, OnePlus, Oppo आदि के ऑप्शन मौजूद हैं.

कोरोना महामारी की वजह से सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है. चाहे वह सब्जियां, दूध के पैकेट या अन्य किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले सैनिटाइज किया जाना चाहिए. UV स्टरलाइजर की मदद से आप प्रोडक्ट को सैनिटाइज करके कीटाणुओं को मार सकते हैं. ऐसे कई UV स्टरलाइजर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं, जिनमें से आप चुन सकते हैं.

लैपटॉप पर काम करते समय बिल्ट इन स्पीकर्स का इस्तेमाल करते समय अक्सर साफ आवाज नहीं आती है. ब्लूटूथ स्पीकर्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं. 200 रुपये से कम कीमत में आप JBL, Sony, Phillips, MI जैसे ब्रांड्स के ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हैं. आप Boat, Portronics, Infinity, Zebronics आदि के भी ले सकते हैं, जो आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

