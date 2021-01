New Year 2021: नए साल पर दोस्तों-रिश्तेदारों को गिफ्ट करें ये 5 गैजेट, लाइफ बनेगी स्मार्ट

Gadgets to gift on new year: साल 2020 खत्म होने जा रहा है. और नए साल 2021 का आगाज हो रहा है. नए साल का मौका खुशियों का होता है. आप नए साल पर अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को तोहफा भी दे सकते हैं. इसमें आप उनको गैजेट भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके इस्तेमाल में आएं. आज हम आपको ऐसे गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप इस नए साल पर गिफ्ट कर सकते हैं.

दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए हेडफोन एक अच्छा ऑप्शन है. आप JBL LIVE 650BTNC खरीद सकते हैं. इस हेडफोन की कीमत सोनी के मुकाबले काफी कम है. इसके साथ ही इस हेडफोन से आप बाहर की आवाजों से दूर रहते हैं. बाजार में इसकी कीमत 10,499 रुपए है. इसके अलावा SONY MDR-1000XM3 अच्छा ऑप्शन है. इस हेडफोन की कीमत 20,490 रुपए है. सोनी के हेडफोन की ऑडियो क्वालिटी दूसरे बैंड्स के हेडफोन के मुकाबले काफी बेहतर है. दिवाली पर इस हेडफोन पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा.

स्मार्ट फिटनेस बैंड पिछले कुछ सालों के दौरान लोकप्रिय हुए हैं. इनकी मदद से आप दिन में अपने स्टेप्स को ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा अपनी कैलरी, स्लीप मॉनेटरिंग और स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Honor, MI, Realme, Noise आदि के फिटनेस बैंड ऑनलाइन उपलब्ध हैं. आप अपने बजट के मुताबिक इनमें से चुन सकते हैं.

लैपटॉप पर काम करते समय बिल्ट इन स्पीकर्स का इस्तेमाल करते समय अक्सर साफ आवाज नहीं आती है. ब्लूटूथ स्पीकर्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं. 200 रुपये से कम कीमत में आप JBL, Sony, Phillips, MI जैसे ब्रांड्स के ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हैं. आप Boat, Portronics, Infinity, Zebronics आदि के भी ले सकते हैं, जो आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

2020 में लॉन्च हुए ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद नहीं है. इससे वायरलेस इयरबड की जरूरत बढ़ जाती है. Redmi, Boult, Boat आदि ब्रांड्स बजट इयरबड ऑफर कर रही हैं. अगर आप वायरलेस इयरफोन खरीदना चाहते हैं, तो इनमें Sony, JBL, SkullCandy, OnePlus, Oppo आदि के ऑप्शन मौजूद हैं.

अगर आप जिस व्यक्ति को गिफ्ट कर कर रहे हैं, उसे गेमिंग का शौक है, तो बाजार में ऐसे कई गैजेट्स हैं, जो आप तोहफे में दे सकते हैं. इसमें आप HP OMEN MINDFRAME गिफ्ट कर सकते हैं. यह एक अच्छा गेमिंग ऑप्शन है. इसकी कीमत 8,999 रुपए है. इसके हैडसैट कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. इसमें RGB lighting भी मिलती है. गेमिंग के लिए BLACK SHARK 2 भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है. इस लिहाज यह थोड़ा महंगा है. मोबाइल गेमिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है.

