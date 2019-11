Ratan Tata ने जोड़ा इंस्टाग्राम से नाता, कहा- काफी उत्साहित हूं

उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन इमेरिटस रतन टाटा (Ratan Tata) नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. रतन टाटा ने इंस्टाग्राम से नाता जोड़ लिया है. यानी अब उनके फैन और फॉलोअर्स उन्हें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. इस बारे में रतन टाटा ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी.

अपने ट्वीट में रतन टाटा ने कहा, ‘मैं इंटरनेट ब्रेकिंग के बारे में नही जानता लेकिन मै आप सभी को इंस्टाग्राम पर जॉइन करने के लिए काफी उत्साहित हूं. पब्लिक लाइफ से लंबे अर्से तक दूर रहने के बाद मैं एक बिल्कुल भिन्न समुदाय के साथ स्टोरी का आदान—प्रदान करने और कुछ विशेष क्रिएट करने की आशा करता हूं.’

I don’t know about breaking the internet, but I am so excited to join all of you on Instagram (ratantata)! After a long absence from public life, I look forward to exchanging stories and creating something special with such a diverse community! pic.twitter.com/Cq8TFXnFmN

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 30, 2019