सुंदर पिचई को मिलेगा 242 मिलियन डॉलर का पैकेज, Alphabet कंपनी की ओर से अब तक की अधिकतम राशि

Alphabet के हाल ही में सीईओ बने सुंदर पिचई (Sundar Pichai) को अगले तीन साल में 240 मिलियन डॉलर का परफॉर्मेंस पर आधारित स्टॉक अवॉर्ड मिलेगा. यह कंपनी के किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिला अब तक का सबसे ज्यादा पैकेज है. इसके साथ ही उन्हें 2020 से 2 मिलियन डॉलर की सालाना सैलरी भी मिलेगी. कंपनी ने शुक्रवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी. Equilar के मार्केटिंग मैनेजर अमित बतीश ने बताया कि सीईओ के तौर पर पिचई को मिलने वाली राशि टिम कुक से कम है जिन्हें एप्पल में नियुक्त होने के समय 376 मिलियन डॉलर का ग्रांट मिला था.

गूगल के को-फाउंडर्स Larry Page और Sergey Brin इस महीने की शुरूआत में कंपनी के लीडर्स के पद से हट गए थे. इस कंपनी की शुरूआत इन्हीं दोनों ने 21 साल पहले की थी. इसके बाद पिचाई को गूगल के चीफ के साथ ही उसकी पेरेंट कंपनी Alphabet का सीईओ नियुक्त किया गया. कंपनी के लिये पिचई बेहद भरोसेमंद हैं, जिन्होंने गूगल के साथ 15 साल काम किया है. आज वह कंपनी की चेहरा हैं जब कंपनी अमेरिकी सांसदों और उसके कर्मचारियों से आलोचना का सामना कर रही है. कंपनी प्राइवेसी से लेकर एकाधिकार को लेकर विवाद झेल रही है.

जब पिचई ने साल 2015 में गूगल के चीफ के तौर पर कमान संभाली, तब पिचई 652,500 अमेरिकी डॉलर की सालाना सैलरी ले रहे थे. अगले साल ही उनका कमाई आसमान छूने लगी. इसकी वजह उन्हें 199 मिलियन के स्टॉक अवॉर्ड मिलना था. यह किसी भी Alphabet के अधिकारी के लिये अब तक की सबसे ज्यादा राशि थी. पिचई को Google chrome ब्राउजर को कामयाब बनाने का श्रेय दिया जाता है. फरवरी 2014 में वह माइक्रोसोफ्ट के सीईओ Steve Ballmer के जाने के बाद उनकी जगह लेने के दावेदार माने जा रहे थे. लेकिन सत्य नडेला ने उनकी जगह ली.

गूगल पर 16.7 करोड़ डॉलर का जुर्माना, फ्रांस ने विज्ञापन को लेकर की कार्रवाई

कंपनी ने आये सबसे लेटेस्ट बयान के मुताबिक, पिचई ने 2018 में लगभग 1.9 मिलियन डॉलर की राशि कमाई. इसमें अधिकतर उनकी सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट के निजी इस्तेमाल की कीमत शामिल थी. इस साल में उनकी बेस सैलरी 650,000 डॉलर थी. Equilar के मुताबिक, 2018 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली अमेरिकी कंपनियों के सीईओ की सैलरी औसत तौर पर 1.2 मिलियन डॉलर रही.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.