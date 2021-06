Sony SRS-XB13 Extra Bass: 3,990 रुपये में सोनी का नया स्पीकर, धूल-पानी से नहीं होगा खराब

Sony SRS-XB13 Extra Bass Speakers Launched in India: सोनी ने भारत में अपना नया पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर SRS-XB13 Extra Bass लॉन्च किया है. इसकी खासियत यह है कि डस्ट और वाटर रसिस्टेंस के लिए इसकी IP67 रेटिंग है. IP67 रेटिंग का मतलब है कि डिवाइस को आधे घंटे तक 1 मीटर गहरे पानी में गिराया जा सकता है. वर्तमान में यह स्पीकर भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट स्टोर्स पर ऑनलाइन और सोनी सेंटर्स और दूसरे बड़े रिटेलर्स पर ऑफलाइन उपलब्ध है.

SRS-XB13 Extra Bass की भारतीय बाजार में कीमत 3,990 रुपये है. इसका मुकाबला बाजार में मौजूद दूसरे बजट वायरलेस स्पीकर्स से रहेगा. हालांकि, यह दूसरे स्पीकर्स के मुकाबले साइज में छोटा है. उसके प्रतिद्वंद्वी के पास दो स्पीकर का सेटअप है, लेकिन सोनी अपनी ब्रांड की पहचान पर निर्भर है.

स्पीकर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. सोनी के खुद के ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सलूसिव स्टोर्स के अलावा, बड़े मल्टी ब्रांड रिटेलर्स पर भी यह उपलब्ध होगा.

जैसा पहले बताया गया था कि इसे डस्ट और वाटर रसिस्टेंस के लिए IP67 रेटिंग मिली है, जिससे यह बाहर ले जाने जैसे कैंपिग, पूल पार्टी के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसे कुछ देर में पानी में भी रखा जा सकता है. स्पीकर को पानी के छींटों या बारिश से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है. इसका रेडिएटर सोनिक सिग्नेचर म्यूजिक करता है.

Sony SRS-XB13 Extra Bass स्पीकर्स के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की बात करें, तो इसमें ब्लूटूथ 4.2 के साथ SBC और AAC ब्लूटूथ कोडेक्स भी शामिल हैं. इसमें गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट भी मौजूद है. अपने इनबिल्ट माइक्रोफोन के साथ, इसे हैंड्स फ्री यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जब कनेक्टेड फोन कॉल पर हो. इसे यूएसबी टाइप सी पोर्ट के जरिए चार्ज किया जा सकता है. स्पीकर्स का वजन केवल 253 ग्राम है. इसमें सिंगल 46mm स्पीकर ड्राइवर है, जिसको एक बार चार्ज करने पर 16 घंटे तक चलने का दावा किया गया है. यह स्पीकर छह कलर ऑप्शन्स में आता है- लाइट ब्लू, पाउडर ब्लू, ब्लैक, पिंक, येलो और Taupe.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.