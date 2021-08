Sony PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition के लिए प्री-ऑर्डर 26 अगस्त से शुरू, जानें कहां कर सकेंगे बुकिंग

Sony PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition pre order: गेमिंग के शौकीन 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से Sony PlayStation 5 और उसके डिजिटल एडिशन को खरीद पाएंगे. सोनी के ऑनलाइन स्टोर Shop at SC ने अपने PS5 कंसोल पेज पर प्री-ऑर्डर डेट को अपडेट कर दिया है. लिस्टिंग कई वेबसाइट जैसे सोनी का ई-स्टोर और दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स पर लाइव होंगी, जहां पहले गेमिंग कंसोल स्टॉक में था. विजय सेल्स पर भी PS 5 के दोनों स्टैंडर्ड और डिजिटल वर्जन दोनों 26 अगस्त से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे.

Sony PS5 को भारत में 25 फरवरी को लॉन्च किया गया था और वे अब कुछ समय से लिमिटेड अवधि की सेल पर होंगे. यह आखिरी बार 26 जुलाई को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किया गया था और कुछ मिनटों में भी स्टॉक की पूरी बिक्री हो गई थी. एक महीने बाद, गेमर्स को सोनी के इस लेटेस्ट गेमिंग कंसोल को खरीदने का दोबारा मौका मिल रहा है. जहां दूसरी वेबसाइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, गेम्स द शॉप, विजय सेल्स, प्रीपेड गेमर कार्ड, क्रोमा और गेम लूट में कंसोल लिस्टेड है और यह 26 अगस्त को इन लिस्टिंग के जरिए लाइव किया जाएगा. दूसरी तरफ, सोनी के ऑनलाइन स्टोर Shopatsc.com ने 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे की तारीख का खुलासा किया है.

PS5 के स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 49,990 रुपये है. जबकि इसके डिजिटल एडिशन को 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा. बॉक्स में, आपको एक कंसोल और एक डुअलसेंस कंट्रोलर मिलेगा.

सोनी ने लॉन्च के बाद से, दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा PS5 कंसोल्स की बिक्री की है. वैश्विक तौर पर स्टॉक से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद, यह अब तक का सबसे तेजी से बिकने वाला गेमिंग कंसोल बन गया है.

