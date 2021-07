Sony PlayStation 5 भारत में दोबारा उपलब्ध, जानें कब और कैसे खरीदें

Sony PlayStation 5 India Price and availability: Sony Playstation 5 आज (12 जुलाई 2021) से दोबारा स्टॉक में आएगा. वीडियो गेम के शौकीनों को सोनी की इस नेक्स्ट-जेन गेम का इस्तेमाल करने का दोबारा मौका मिलेगा. इसके दोनों वेरिएंट- ब्लू-रे वाला PS5 और PS5 डिजिटल एडिशन खरीदारी के लिए उपलब्ध होंगे. ग्राहक इन्हें प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि इसे कहां और कैसे प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. इसके साथ सोनी PS5 DuaSense वायरलेस कंट्रोलर के मिडनाइट ब्लैक और कोज्मिक रेड कलरवेज को भी आज भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी.

Sony PS5 के दोनों वेरिएंट के लिए प्री-ऑर्डर सोमवार, 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे. इस समय गेमिंग के शौकीनों को इसे खरीदने का मौका मिलेगा.

Sony PS5 प्री-ऑर्डर करने के लिए दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा. जहां यूजर्स PS5 डिजिटल एडिशन को 39,990 रुपये में प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. वहीं, ब्लू-रे वाले PS5 को 49,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

यूजर्स Sony PS5 को आज दोपहर 12 बजे से प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. दोनों मॉडल कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे. यूजर्स इन्हें क्रोमा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, सोनी सेंटर, विजय सेल्स, गेम्स द शॉप के साथ प्रीपेड गेमर कार्ड पर प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. दोनों वेरिएंट्स इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे.

सोनी सेंटर ने कहा कि आवंटित स्टॉक की डिलीवरी के 21 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है. लेकिन उसने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है. जहां दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक शिपिंग की तारीख को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है. ऐसा मानना सही होगा कि वे सोनी सेंटर की अनुमानित तारीखों के आस-पास रहेंगे.

Redmi Note 10T 5G: 20 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च, 6GB रैम मिलने की उम्मीद

DualSense कंट्रोलर के कोज्मिक रेड वेरिएंट की कीमत भारत में 6,390 रुपये होगी. जबकि, इसके मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट को 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा. दोनों मॉडल सोनी सेंटर की वेबसाइट पर लिस्टेड होंगे और ये PS5, PS5 डिजिटल एडिशन के साथ दोपहर 12 बजे से सेल/ प्री-ऑर्डर पर जाएंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.