Instagram के ये 5 फीचर मैसेजिंग बनाते हैं मजेदार, आप भी कर सकते हैं ट्राई

इंस्टाग्राम (Instagram) अपने ऐप पर लगातार नए फीचर्स एड कर रहा है. जैसेकि इंस्टाग्राम ने हाल ही में फीचर एड किया है कि यूजर वीडियो कॉल के दौरान भी दोस्तों के साथ वीडियो देख सकते हैं. इसके अलावा एक फीचर यह भी आया है कि यूजर इंस्टाग्राम पर किसी ​खास मैसेज को रिप्लाई/फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. इस रिपोर्ट में आज हम इंस्टाग्राम के ऐसे ही कुछ दिलचस्प मैसेजेस के बारे में बता रहे हैं…

यह फीचर वॉट्सऐप के फीचर जैसा है. इंस्टाग्राम ने इसे कुछ सप्ताह पहले ही एड किया है. इंस्टाग्राम पर किसी खास मैसेज को रिप्लाई करने के लिए आपको उस मैसेज पर टैप कर होल्ड करना होता है, उसके बाद इंस्टाग्राम रिप्लाई लेबल उपलब्ध कराता है. इसे प्रेस कर मैसेज का रिप्लाई हो जाता है. इसी तरह मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सकता है. फॉरवर्ड का विकल्प आपको किसी मैसेज पर टैप कर होल्ड करने के बाद ‘More’ विकल्प में मिलेगा. किसी खास मैसेज को राइट स्वाइप करके भी रिप्लाई किया जा सकता है.

अगर आपके दो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं और दोनों ही लॉग इन हैं, तो आप प्रोफाइल फोटो पर डबल टैप कर आसानी से स्विच कर सकते हैं. प्रोफाइल आपके इंस्टाफीड के सबसे नीचे राइट साइड में रहती है. अगर दो से ज्यादा इंस्टा अकाउंट हैं तो स्विच करने के​ लिए प्रोफाइल पर देर तक प्रेस किए रहना होगा, उसके बाद ऐप आपके बाकी के इंस्टा अकाउंट दिखाएगा. जिस अकाउंट पर भी जाना चाहें, उस पर टैप कर स्विच कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम पर यूजर को डिसअपीयरिंग फोटो या वीडियो भेजने का फीचर उपलब्ध है. यानी ऐसे मैसेज भेजना जो खुलने के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं. डिसअपीयरिंग फोटो या वीडियो ग्रुप में या फिर इंडीविजुअली दोनों तरह भेजे जा सकते हैं. जब मैसेज प्राप्त करने वाला ऐसे मैसेजेस को ओपन कर लेता है, उसके बाद ये फोटो/वीडियो उसके इनबॉक्स से गायब हो जाते हैं. ऐसा त​ब तक रहता है, जब तक मैसेज भेजने वाला मैसेज को रिप्ले करने की इजाजत नहीं देता.

इंस्टाग्राम पर डिसअपीयरिंग कंटेंट भेजने के लिए यूजर को ऐप के इनबॉक्स सेक्शन में जाना होगा. आपको उस यूजर या ग्रुप को चुनना होगा, जिसे आप डिसअपीयरिंग फोटो/वीडियो भेजना चाहते हैं. इसके बाद चाहे तो आप कैमरा के जरिए तुरंत फोटो/वीडियो रेडी कर या फिर गैलरी से सिलेक्ट कर भेज सकते हैं.

डिसअपीयर बनाने के​ लिए आपको तीन विकल्पों- View once, Allow once और Keep in chat में से चुनाव करना होगा. व्यू वन्स को चुनने पर मैसेज प्राप्तकर्ता मैसेज को केवल एक बार ​देख सकेगा, उसके बाद यह डिसअपीयर हो जाएगा. अलाउ वन्स के जरिए रिप्ले की इजाजत दी जा सकती है, वहीं तीसरे विकल्प को चुनने पर फोटो/वीडियो डिसअपीयर नहीं होगा.

इंस्टाग्राम पर अगर यूजर किसी को फॉलो तो करना चाहता है लेकिन उसकी स्टोरी या पोस्ट नहीं देखना चाहता तो उसे म्यूट कर सकता है. इस फीचर को इस्तेमाल करने के​ लिए यूजर को स्टोरीज सेक्शन में उस व्यक्ति की प्रोफाइल पिक्चर को टैप कर होल्ड करना है.

इसके बाद म्यूट का विकल्प दिखेगा, उसे क्लिक करना है. अनम्यूट करने के​ लिए भी यही प्रॉसेस है. इंस्टाग्राम का कहना है कि जिस व्यक्ति की पोस्ट या स्टोरी को म्यूट किया जा रहा है, उसे इस बारे में पता नहीं चलता.

जिस तरह फेसबुक आपको किसी पोस्ट पर रिएक्ट करने के​ लिए इमोजी उपलब्ध कराता है, वैसा ही इंस्टाग्राम पर भी है. यूजर पोस्ट पर इमोजी की मदद से अपने रिएक्शन दे सकते हैं. इसके लिए पोस्ट पर देर तक प्रेस करना होगा और विभिन्न इमोजी सामने आ जाएंगे. रेड हार्ट आइकन एड करने के लिए आप अभी भी पोस्ट पर डबल टैप कर सकते हैं.

