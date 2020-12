2020: इन पॉपुलर स्मार्टफोन ने भारत में मचाई धूम, कंपनियों ने इस साल उतारे धांसू मॉडल

Smartphones in 2020: साल 2020 को कोरोना महामारी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. टेक की दुनिया में इस साल तमाम बड़ी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. इनमें बजट से लेकर प्रीमियम कैटेगरी के फोन शामिल हैं. शाओमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, मोटोरोला समेत तमाम कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स बाजार में उतारे.

वीवो ने 2020 में भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन- Vivo V20 Pro 5G लॉन्च किया. Vivo V20 Pro 5G की भारत में कीमत 29,990 रुपये है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेंसर है. फोन में डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 44 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है. फोन में 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है. फोन में 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज है. Vivo V20 Pro 5G में 4,000mAh की बैटरी है.

मोटोरोला ने इस साल भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ‘Moto G 5G’ लॉन्च किया. Moto G 5G क भारत में कीमत 20,999 रुपये है. फोन में 6.7 इंच का 1080p+ IPS LCD डिस्प्ले है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है. फोन में 6GB की रैम और 128GB तक का स्टोरेज मिलेगा. इसके अलावा मोटोरोला के फोन में 5,000mAh की बैटरी है. इसमें ट्रिपल रीयर कैमरा है. इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद है.

HMD ग्लोबल ने इस साल भारत में Nokia 2.4 लॉन्च किया. नोकिया के नए फोन में एक बार चार्ज करने पर दो दिन की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है. फोन में दो रियर कैमरे दिए गए हैं. Nokia 2.4 की भारत में कीमत 10,399 रुपये है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में 3GB की रैम और 64GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है. फोन में 4,500mAh की बैटरी है.

माइक्रोमैक्स ने 2020 में दो नए फोन लॉन्च किए- IN Note 1 और IN 1b. IN Note 1 की शुरुआती कीमत 10,999 रुपये और IN 1b की कीमत 6,999 रुपये से शुरू है. इनमें मीडिया टेक प्रोसेसर मौजूद हैं और 5000 mAh की दमदार बैटरी है. फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मौजूद है. फोन के बैक में दो कैमरे दिए गए हैं. इनमें 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

फोन सिंगल रैम और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है. भारतीय बाजार में कीमत 20,990 रुपये है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेंसरऔर 2 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉ़ल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन में 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है. Vivo V20 SE में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 665 SoC प्रोसेसर मौजूद है. फोन में 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है. इसमें 4,100mAh की बैटरी है.

फोन के मेन फीचर्स में 5,000mAh की बड़ी बैटरी और क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर शामिल है. स्मार्टफोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है. Oppo A33 की कीमत 11,990 रुपये है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर शामिल है. 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 6.5 इंच का एचडी प्लस होल पंच डिस्प्ले है.

Xiaomi ने इस साल Mi 10T और Mi 10T Pro को लॉन्च किया. Mi 10T की शुरुआती कीमत 35,999 रुपये है. Mi 10T Pro की कीमत 39,999 रुपये है. Mi 10T में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है. 5,000mAh की बैटरी है. फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन के फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है. Mi 10T Pro में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर है. रैम 8GB और 128GB का स्टोरेज है. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

वनप्लस ने 2020 में भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 8T लॉन्च किया. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 42,999 रुपये है जबकि फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 45,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल का सेंसर, 5 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लुड AMOLED डिस्प्ले है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है.

एप्पल ने इस साल iPhone 12 के मॉडल लॉन्च किए हैं. इनमें iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max शामिल हैं. भारतीय बाजार में iPhone 12 की कीमत 79,900 रुपये से शुरू है जबकि iPhone 12 mini की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है. iPhone 12 Pro की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,000 रुपये और iPhone 12 Pro Max की कीमत 1,29,000 रुपये से शुरू है. iPhone 12 OLED डिस्प्ले के साथ आता है और iPhone 12 सीरीज 5G को सपोर्ट करती है.

Google Pixel 4a की भारतीय बाजार में कीमत 31,999 रुपये है. Google Pixel 4a के रियर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. 5.81 इंच का फुल HD+ मौजूद है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 730G SoC प्रोसेसर दिया गया है. इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. स्मार्टफोन में 6GB रैम के साथ 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है. फोन में 3,140mAh बैटरी है.

Realme 7i की भारत में शुरुआती कीमत 11,999 रुपये है. फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेंसर, 2 मेगापिक्सल का सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है. फोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 662 SoC प्रोसेसर भी दिया गया है. फोन में 4GB की रैम और 128GBतक का स्टोरेज है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy S20 FE की भारतीय बाजार में कीमत 49,999 रुपये है. Samsung Galaxy S20 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 2.0 के साथ है. 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर Exynos 990 SoC प्रोसेसर मौजूद है. इसमें 4,500mAh की बैटरी है.

इस साल मोटोरोला का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 5G भारत में लॉन्च हो गया है. कीमत भारत में 1,24,999 रुपये रखी गई है. फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है. सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है. 2,800 mAh बैटरी, रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फोल्डेबल 6.2 इंच प्लास्टिक OLED प्राइमरी स्क्रीन है.

Poco X3 की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है. Poco X3 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का सेंसर, 2 मेगापिक्साल का डेप्थ सेंसर और 2 मेहापिक्सल का मैक्रो शूटर मौजूद है. फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है. Poco X3 में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 732G SoC प्रोसेसर है. फोन में 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है. Poco X3 में 6,000mAh की बड़ी बैटरी है.

भारतीय बाजार में इस फोन की कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है. Samsung Galaxy Z Fold 2 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और तीसरा भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर के साथ 12GB की रैम है. फोन में 256GB का स्टोरेज है. Samsung Galaxy Z Fold 2 में 4,500mAh की बैटरी है.

Realme C12 की भारतीय बाजार में कीमत 8,999 रुपये है. Realme C15 की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है. Realme C12 में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो G35 SoC प्रोसेसर है. फोन में 6,000mAh की बैटरी है. फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है. Realme C15 में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो G35 SoC प्रोसेसर है. फोन में 6,000mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy M31s की शुरुआती कीमत 19,499 रुपये है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED इनफिनिटी O डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 9611 SoC प्रोसेसर है. स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी है. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इस फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडर सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मौजूद है. 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

Realme Narzo 10 की कीमत 11,999 रुपये है. Realme Narzo 10A की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है. Realme Narzo 10 में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है. वहीं, Narzo 10A एक गेमिंग स्मार्टफोन है. 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले है. 5000mAh बैटरी दी गई है.

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है. इस फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है. 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड E3 AMOLED डिस्प्ले है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है. फोन में 128GB और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन है. फोन में 4,780mAh की बैटरी दी गई है.

iPhone SE 2020 की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 42,500 रुपये है. इस नए आईफोन में 12 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा दिया गया है. इसमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें IP67 की रेटिंग है जो इसे डस्ट और वाटर रसिस्टेंट बनाता है. यह 1 मीटर तक गहरे पानी को आधे घंटे तक रह सकता है.

Redmi Note 9 Pro Max की खासियत इसमें मौजूद 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर है. इसकी भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 14,999 रुपये रखी गई है. वहीं, Redmi Note 9 Pro की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है. Redmi Note 9 Pro Max में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले है. ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 720G SoC प्रोसेसर है. फोन में 5,020mAh की बैटरी है. Redmi Note 9 Pro में 128GB तक का स्टोरेज है. 5,020mAh की बैटरी है. 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है.

Realme 6 Pro की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये रखी गई है. Realme 6 की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है. Realme 6 Pro में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर मौजूद है. 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है. Realme 6 Pro में 64GB और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है. स्मार्टफोन में 4,300mAh की बैटरी है.

