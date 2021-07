Smartphone Sale Offers: Amazon और Flipkart पर सस्ते स्मार्टफोन खरीदने का मौका, Samsung, Realme, Xiaomi समेत कई बड़े ब्रांड पर ऑफर्स

Flipkart Big Savings Day And Amazon Prime Day Sale: अगर आप अपने या किसी दोस्त या रिश्तेदार को तोहफे में देने के लिए स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. फ्लिपकार्ट 25 जुलाई से अपनी बिग सेविंग्स डे सेल को शुरू करने जा रहा है. यह सेल 29 जुलाई तक चलेगी. अमेजन भी अपने प्लेटफॉर्म पर प्राइम डे सेल को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो 26 जुलाई को होगी और 27 जुलाई तक जारी रहेगी. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स विभिन्न बैंकों के कार्ड्स पर 10 फीसदी का डिस्काउंट भी दे रही हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सैमसंग (Samsung), रियलमी (Realme), Poco और शाओमी (Xiaomi) आदि के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिलेंगे.

सेल के दौरान, Realme X7 Max 5G 23,499 रुपये में उपलब्ध होगा. इसमें मीडिया टेक Dimentsity 1200 5G प्रोसेसर मौजूद है. Infinix Hot 10S की कीमत 9,499 रुपये होगी, जबकि Realme X7 5G 18,999 रुपये में उपलब्ध होगा.

सेल में Poco X3 Pro को 17,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इस फोन को 18,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था. इसमें क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले मौजूद है. Realme C20 की कीमत 6,499 रुपये होगी, जो एक प्रीपेड ऑफर है. व्यक्ति फ्लिपकार्ट पर Samsung Galaxy F62 को 17,999 रुपये में खरीद सकता है. इसे भारत में 23,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. इसका मतलब है कि इस पर 6 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर एप्पल का iPhone XR 37,999 रुपये में मिल रहा है.

iPhone 12, जो 79,900 रुपये में उपलब्ध था, उसे 67,999 रुपये में उपलब्ध किया गया था. फ्लिपकार्ट पर Realme 8 13,999 रुपये में मिल रहा है. यह कीमत इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. जो लोग गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, वे Asus ROG Phone 3 खरीद सकते हैं, जो 39,999 रुपये में उपलब्ध होगा. जो लोग Motorola Razr को खरीदने की सोच रहे हैं, तो वे इसे डिस्काउंट के साथ 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

OnePlus Nord 2 5G Launch: 12GB तक रैम, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, कीमत 27,999 से शुरू

अमेजन OnePlus 9 पर 4 हजार रुपये की छूट पेश करेगी. Samsung Galaxy M42 4G पर एक हजार रुपये का डिस्काउंट होगा. स्मार्टफोन्स जैसे Samsung Galaxy M51, Redmi Note 10S, iPhone 11, Redmi Note 10 Pro Max आदि पर भी अमेजन पर डिस्काउंट मिलेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.