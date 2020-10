घर से करें माता वैष्णो देवी की लाइव आरती व दर्शन, प्रसाद की होम डिलीवरी; माई प्रेयर ऐप आएगा काम

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए ‘माई प्रेयर ऐप’ (My Prayer App) लॉन्च किया है. यह ऐप HDFC बैंक द्वारा संचालित है. माई प्रेयर ऐप की मदद से भक्त वैष्णो देवी के लाइव दर्शन कर सकेंगे, सुबह व शाम की आरती देख सकेंगे, ऑनलाइन दान दे सकेंगे और अपने घर पर प्रसाद की होम डिलीवरी पा सकेंगे.

माई प्रेयर ऐप का दूसरा नाम माता वैष्णो देवी ऐप भी है. इस ऐप से उन लाखों भक्तों को फायदा होगा, जो आमतौर पर खुद वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं लेकिन इस साल कोविड19 की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के चलते दर्शन के लिए नहीं आ सकते हैं.

माई प्रेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. यह वैष्णो देवी मंदिर के लिए पूरी तरह कस्टमाइज्ड है. माई प्रेयर ऐप HDFC बैंक की माई ऐप रेंज का हिस्सा है. इस रेंज के व्हाइट लेबल ऐप्स धार्मिक संस्थानों, म्युनिसपैलिटी, हाउसिंग सोसायटी, स्मार्टसिटीज, क्लब्स और जिमखानों को अपने इकोसिस्टम को पूरी तरह डिजिटाइज करने में सक्षम बनाते हैं.

HDFC बैंक में गवर्मेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, ई-कॉमर्स एंड स्टार्टअप्स की कंट्री हेड स्मिता भगत का कहना है कि हम माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए माईप्रेयर ऐप तैयार कर काफी खुश हैं. यह लाखों लोगों को सेवा देगा. डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप एचडीएफसी बैंक की माईऐप्स रेंज को इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों को सुविधा, फ्लकेक्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा डिजिटल ऐज के साथ उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है.

