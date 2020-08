शेयरचैट ने बेंगलुरु की कंपनी सर्किल इंटरनेट को खरीदा, ‘हाइपरलोकल’ में होगी मजबूत

शेयरचैट ने बेंगलुरु की कंपनी सर्किल इंटरनेट का अधिग्रहण किया है. इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है. इस अधिग्रहण से घरेलू सोशल मीडिया ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर ‘हाइपरलोकल’ सामग्री को बेहतर करने में मदद मिलेगी. सर्किल इंटरनेट को 2018 में उचित कुमार, गौरव अग्रवाल तथा शशांक शेखर (शेयरचैट के पूर्व कार्यकारी) ने शुरू किया था.

सैफ पार्टनर्स और वेंचर हाइवे समर्थित सर्किल इंटरनेट दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भारतीय भाषाओं के इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को स्थानीय स्तर की जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराती है. फिलहाल इसकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा केरल के 120 से अधिक जिलों में है. गठन के बाद से इस प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से अधिक हाइपरलोकल सामग्रियों का सृजन हुआ है. एक बयान में कहा गया है कि सर्किल के कारोबार के अधिग्रहण के बाद इसकी 15 सदस्यों की टीम शेयरचैट के साथ जुड़ गई है.

शेयरचैट के वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटजिक फाइनेंस, मनोहर चरन का कहना है कि इंडस्ट्री से तेज रफ्तार से शेयरचैट बढ़ रही है. नए यूजर्स की कंटेट जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार निवेश कर रहे हैं. इस अधिग्रहण से हम और जगहों पर पहुंच जाएंगे. हाइपरलोकल कंटेंट इकोसिस्टम पर हमारी पकड़ मजबूत होगी. बता दें, शेयरचैट के 13 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर हैं और यह 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है.

