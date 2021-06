FIFA 21, Battlefield जैसी वीडियो गेम्स का सोर्स कोड चोरी, कुल 780GB डेटा पर बड़ा हमला

वीडियो गेम पब्लीशर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के खिलाफ सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसमें उसके कुछ गेम सोर्स कोड को चुराने की खबर है. वीडियो गेम पब्लीशर से कुल 780GB डेटा चुरा लिया गया है और इसे हैकर फोरम्स पर सेल के लिए लगाने की भी खबर है. हैकर्स FIFA 21 का सोर्स कोड चुराने में सफल रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि हैकर किसी भी खिलाड़ी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सके.

हैकर्स ने Frostbite इंजन का भी सोर्स कोड चुरा लिया है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है, जिसे वीडियो गेम क्रिएटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है. Frostbite इंजन FIFA सीरीज और पॉपुलर गेम Battlefield का आधार है. इसके अलावा गेम डेवलपमेंट के कुछ दूसरे टूल्स को भी चुरा लिया गया है.

जहां खिलाड़ी इसे लेकर राहत की सांस ले सकते हैं कि उनके डेटा के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के लिए यह बड़ी मुश्किल बन गई है क्योंकि सोर्स कोड ही तय करता है कि कोई प्रोग्राम कैसे काम करेगा और इसलिए इस पर नियंत्रण खोना कंपनियों के लिए बड़ी बात है. इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री में कई बड़ी डेटा की चोरियां हो चुकी हैं. इस साल फरवरी में Cyberpunk 2077 और The Witcher 3 का सोर्स कोड CD प्रोजेक्ट रेड से चुरा लिया गया था. गेमिंग की बड़ी कंपनी Nintendo पर भी पिछले साल जुलाई में ऐसा हमला किया गया था.

सोर्स कोड के लीक होने के बाद, आम तौर पर डुपलीकेट गेम आ जाते हैं. हालांकि, दूसरे प्रतिष्ठित वीडियो गेम डेवलपर्स जानबूझकर EA के कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी, इस सोर्स कोड की मदद से लोग गेम कैसे काम करता है और चीट और क्रैक का पता लगा सकते हैं. सिक्रेट प्रोजेक्ट्स और गेम आडियाज को भी इससे लीक किया जा सकता है.

