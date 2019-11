Facebook की जान लें ये 5 ट्रिक्स, आएंगी बड़े काम

फेसबुक (Facebook) के आज दुनियाभर में करोड़ों यूजर हैं. लोगों तक अपनी बात पहुंचाने से लेकर कॉन्टैक्ट स्थापित करने तक के लिए फेसबुक पॉपुलर सोशल ​मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से लेकर अब तक यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें वक्त-वक्त पर नए फीचर लाया जाना भी शामिल है. लेकिन आज हम आपको इन फीचर्स के बारे में नहीं बल्कि फेसबुक की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं. ये सेटिंग्स ​ट्रिक्स से कम नहीं हैं और आप चाहें तो इनके इस्तेमाल से फायदा उठा सकते हैं…

कई लोग फेसबुक पर लगातार एक्टिव रहते हैं. ऐसे लोग हर वक्त पोस्ट डालते रहते हैं. ऐसे फ्रेंड्स की ढेर सारी पोस्ट के चलते अन्य पोस्ट मिलने में वक्त लगता है और कभी-कभी इरीटेशन भी होता है. अगर आपकी फ्रेंडलिस्ट में भी कोई ऐसा है और आप उसे अनफ्रेंड और अनफॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी पोस्ट को हाइड, स्नूज कर सकते हैं. स्नूज करने के लिए एक तय अवधि का चुनाव कर सकते हैं, जैसे 30 दिन. ये ऑप्शन पोस्ट के टॉप राइट कॉर्नर पर बने तीन डॉट्स पर क्लिक करने पर खुलेंगे.

फेसबुक पर जिन लोगों ने अपने बर्थडे ओपन कर रखे हैं, उनके बर्थडे के बारे में फेसबुक नोटिफिकेशन भेजकर उसके दोस्तों को जानकारी देता है. यह फीचर उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें बर्थडे याद नहीं रहते हैं. लेकिन अगर आप बर्थडे नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो इस फीचर को ऑफ भी किया जा सकता है. इसके लिए फेसबुक सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस का चुनाव करना होगा. इसके बाद स्क्रोल कर बर्थडेज में पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नोटिफिकेशंस की बाई डिफॉल्ट ऑन सेटिंग्स को ऑफ किया जा सकता है.

फेसबुक पर रोज कई ऐप इन्वाइट और गेम रिक्वेस्ट आते रहते हैं. आप चाहें तो इन इन्वाइट्स और रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग्स में जाकर ब्लॉकिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां नीचे स्क्रोल करने पर ब्लॉक ऐप इन्वाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा.

फेसबुक पर आप चुनिंदा लोगों के लिए अपने ऑनलाइन स्टेटस को ब्लॉक कर सकते हैं. साथ ही ऐसे लोगों के मेसेजेस भी ब्लॉक कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग्स में दिए गए ब्लॉकिंग ऑप्शन में जाकर ब्लॉक यूजर सेक्शन का चुनाव करना है. यहां आपको उस यूजर का नाम टाइप करना है, जिसके मैसेज आप ब्लॉक करना चाहते हैं. इस लिस्ट में जिन यूजर्स को आप शामिल करेंगे वे आपको न मेसेज कर पाएंगे और न ही ऐप या गेम रिक्वेस्ट्स भेज पाएंगे.

यूजर्स चाहें तो अपना पूरा फेसबुक डेटा डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपकी सभी एक्टिविटी शामिल रहेगी. फेसबुक डेटा डाउनलोड करने के लिए सेटिंग्स में ‘Your Facebook Information’ का ऑप्शन दिया गया है. इस पर क्लिक करने बाद ‘Download Your Information’ ऑप्शन मिलेगा. यहां से आप फेसबुक का पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं.

