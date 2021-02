स्मार्टफोन को पीओएस की तरह कर सकेंगे इस्तेमाल, एसबीआई पेमेंट्स ने लांच किया YONO SBI Merhcant

कारोबारी अब अपने स्मार्टफोन को पीओएस मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सब्सिडिएरी SBI Payments योनो मर्चेंट ऐप लांच कर रहा है. इससे देश भर में मर्चेंट पेमेंट्स को डिजिटल करने में मदद मिलेगी. YONO Merchant App के जरिए लाखों मर्चेंट्स को फायदा मिलेगा जिसके जरिए वे डिजिटल तरीके से ग्राहकों से पेमेंट ले सकेंगे. एसबीआई का लक्ष्य है कि अगले दो साल में रिटेल और एंटरप्राइज सेग्मेंट के देश भर के 2 करोड़ दुकानदारों को इससे जोड़ा जाए. यह कम से कम लागत में पेमेंट स्वीकार करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है. एसबीआई पेमेंट्स ने इसके लिए Visa से साझेदारी किया है.

कुछ समय पहले केंद्रीय बैंक RBI ने एक ऐसा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) तैयार करने को कहा था जिसके जरिए देश के ऐसे क्षेत्रों में फिजिकल और डिजिटल प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) की व्यवस्था करने की हो जहां अभी यह नहीं है. एसबीआई की यह पहल आरबीआई की घोषणा के मुताबिक ही है. एसबीआई के इस फैसले से दुकानदर अपने एनएफसी एनेबल्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पेमेंट एसेप्टेंस डिवाइसेज के रूप में बदल सकेंगे और उन्हें महज एक साधारण मोबाइल ऐप के जरिए ही पेमेंट लेने की सुविधा मिल जाएगी.

योनो मर्चेंट ऐप की लांचिंग के मौके पर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमारा खारा ने कहा कि अगले 2-3 वर्षों में लाखों दुकानदारों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है. उनके मोबाइल फोन को पीओएस डिवाइस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा. इसके जरिए वे उन्हें जीएसटी इनवॉयसिंग, इंवेंटरी मैनेजेमेंट और लॉयल्टी जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज को एक्सेस करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा महज एक क्लिक पर अन्य बैंकिंग प्रॉडक्ट की भी सुविधाएं ले सकेंगे.

एसेट्स, डिपॉजिट्स, ब्रांचेज, कस्टमर्स और एंप्लाईज के मामले में एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है. इसके अलावा यह देश का सबसे बड़ा मार्टेगेज लेंडर है. एसबीआई के इंटीग्रेटेड डिजिटल और लाईफस्टाईल प्लेटफॉर्म YONO ने 7.4 करोड़ डाउनलोड्स का लेवल पार कर लिया है यानी यह 7.4 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुका है. इसके 3.45 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और करीब 90 लाख लॉग इन हर दिन होते हैं. दिसंबर 2020 तिमाही में एसबीआई ने योनो के जरिए 15 लाख अकाउंट्स खोले. इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग की बात करें तो योनो के जरिए बैंक ने दिसंबर 2020 तिमाही में 5300 करोड़ रुपये का प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन जारी किया.

