लॉकडाउन में Samsung का ऑफर, प्रीबुक करें TV, फ्रिज या AC; 15% कैशबैक के साथ मिलेंगे ये फायदे

अगर आप सैमसंग (Samsung) के प्रॉडक्ट खरीदना चाहते हैं और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर है. कंपनी ने टेलीविजन और दूसरे डिजिटल अप्लायंस खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को प्रॉडक्ट को प्री बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. प्रीबुकिंग करने वाले ग्राहकों को कंपनी ने कई ऑफर्स देने का भी फैसला किया है. दरअसल सैमसंग ने ‘स्टे होम, स्टे हैपी… लॉग इन टू ग्रेट ऑफर्स’ नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है.

यह प्रोग्राम सैमसंग के सभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों– टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट अवन पर लागू होगा. प्री​बुकिंग ऑफर के दौरान ग्राहक सैमसंग के तमाम विशेष उत्पाद, जैसे QLED 8K टीवी, QLED 4K टीवी, कन्वर्टिबल 5 इन 1 एंड कर्ड मैस्ट्रो रेफ्रिजरेटर, हाइजीन स्टीम क्लीन वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट अवन विद मसाला एंड सन ड्राई, तंदूर एंड स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजीज इत्यादि की प्री-बुकिंग कर सकते हैं. इनके अलावा सैमसंग स्मार्ट टीवी को भी बुक किया जा सकता है, जो पर्सनल कम्प्यूटर में भी बदल सकता है.

जो ग्राहक अपनी बुकिंग का भुगतान HDFC Bank क्रेडिट और डेबिट कार्ड से करेंगे, उन्हें 15% कैशबैक मिलेगा. साथ ही उनके पास 18 महीने तक की लंबी अवधि में बिना ब्याज के EMI की सुविधा के साथ कर्ज हासिल करने का विकल्प भी मौजूद होगा. यदि उपभोक्ता EMI-आधारित कर्ज का विकल्प न लेना चाहता हो, तो भी उसे कैशबैक हासिल हो सकेगा. जो उपभोक्ता सैमसंग टेलीविजन खरीदेंगे, उन्हें पैनल पर 1+1 एक्सटेंडेट वारंटी मिलेगी और जी5 (ZEE5) प्रीमियम पैक का 30 दिनों का मुफ्त ट्रायल ऑफर भी मिलेगा. स्मार्ट अवन पर उपभोक्ताओं को 10 साल की सिरेमिक एनामेल वारंटी मिलेगी, एक मुफ्त बोरोसिल किट मिलेगा और 5 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी भी मिलगी. रेफ्रिजरेटर में डिटिजल इन्वर्टर कम्प्रेशर पर 10 साल की वारंटी है, वॉशिंग मशीन पर 10-12 साल की मोटर वारंटी है, जबकि एयर कंडीशनर के साथ इंस्टॉलेशन मुफ्त है, कंडेन्सर पर 5 साल की वारंटी है, पीसीबी कंट्रोलर पर 5 साल की वारंटी है और एसी में मुफ्त गैस रीचार्ज ऑफर है.

ग्राहक सैमसंग प्रॉडक्ट्स को ‘सैमसंग शॉप’ https://www.samsung.com/in/offer/online/ce-sale/ पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. लॉकडाउन खुलने या इसमें ढील दिए जाने के साथ ही इन्हें सैमसंग की नजदीकी अधिकृत खुदरा दुकानों से एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए लोकेशन पर पहुंचा दिए जाएगा. सैमसंग ने बयान में कहा कि इस दौरान तय मानक कामकाजी प्रक्रिया (एसओपी) का पूरी तरह पालन किया जाएगा. सैमसंग ने कहा कि कंज्यूमर सैमसंग शॉप से अपने पसंदीदा उत्पादों की प्री-बुकिंग 8 मई 2020 तक कर सकेंगे.

सैमसंग इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस विभाग में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू पुल्लन ने कहा, “पिछले एक महीने में हमें देशभर से उपभोक्ताओं की ओर से हजारों ऐसे सवाल मिले हैं, जिनमें वे जानना चाहते हैं कि टीवी और डिजिटल अप्लायंस कैसे खरीदे जा सकते हैं. दरअसल ऐसे वक्त जब वे लगातार घर पर हैं और घर से ही ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, तब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने घरों को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने की जरूरत है. इनमें से कई लॉकडाउन की बंदिशों के हटते ही सैमसंग के साथ अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं. सैमसंग में हमारे लिए ग्राहकों की खुशी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और इसलिए हम उन्हें और उनके परिवारों को सहूलियत देने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं.

सैमसंग शॉप पर प्री-बुक ऑफर के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहकों को यथासंभव यथाशीघ्र डिलीवरी हासिल हो सके. इसके लिए हम लॉकडाउन में ढील देने से जुड़े सरकारी नियमों के मुताबिक उनके घरों के सबसे नजदीक की सैमसंग की अधिकृत खुदरा दुकानों से डिलीवरी

सुनिश्चत करेंगे ताकि हालात सामान्य होने तक उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े.

