Samsung 18 जून को भारत में लॉन्च करेगी Galaxy Tab S7 FE और Galaxy Tab A7 Lite, किफायती होंगे नए एंड्रॉयड टैबलेट

Samsung Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A7 Lite India Launch: सैमसंग अपने नए बजट एंड्रॉयड टैबलेट Galaxy Tab S7 FE और Galaxy Tab A7 Lite को भारत में 18 जून को लॉन्च करेगी. दोनों डिवाइस को हाल ही में ब्रिटेन में लॉन्च किया गया था और सैमसंग ने कन्फर्म किया था कि वह इन्हें जल्द ही और बाजारों में भी लाएगी. Tab A7 Lite ज्यादा किफायती होगा. दोनों डिवाइस की सेल भारत में 23 जून से शुरू होगी और इन्हें सैमसंग ऑनलाइन स्टोर के साथ ही दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी लॉन्च किया जा सकता है.

Tab S7 FE ज्यादा प्रीमियम और महंगे Galaxy Tab S7 Plus का किफायती वर्जन होगा. यह देखना होगा कि सैमसंग भारत में इसका 5G या 4G, कौन-सा वेरिएंट लेकर आती है. सैमसंग ऑनलाइन स्टोर के नोटिफाई मी पेज में भारतीय वेरिएंट के किसी प्रोसेसर या कनेक्टिविटी ऑप्शन का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसे जानने के लिए इंतजार करना होगा.

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो Tab S7 FE में Tab S7 Plus के समान 12.4 इंच की स्क्रीन और 10,090mAh की बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मौजूद है. Tab S7 FE 5G में स्क्रीन LCD है और इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है. सैमसंग ने बॉक्स में कम्पलायंट फास्ट चार्जर नहीं दिया है.

FE मॉडल में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है. इसमें शुरुआती रैम 4GB और स्टोरेज 64GB का है, जिसे बढ़ाया जा सकता है. Tab S7 FE 5G में भी सिंगल 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा (डुअल 13 मेगापिक्सल + 5 मेगापिक्सल है) और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ( Tab S7 Plus में 8 मेगापिक्सल). Tab S7 Plus की तरह, इसके FE एडिशन में भी बॉक्स में S-पेन स्टायलस दिया होगा.

दूसरी तरफ, Tab A7 Lite में 8.7 इंच का WXGA TFT डिस्प्ले और मीडिया टेक हेलियो P22T प्रोसेसर मौजूद होगा. इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट है. टैबलेट में 5100mAh की बैटरी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

