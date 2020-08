Samsung Unpacked Event, Galaxy Z Fold2 announced: सैमसंग का नया फोल्डेबल फोन पेश, इस बार ज्यादा बड़ी स्क्रीन मौजूद

Samsung Galaxy Unpacked Event: सैमसंग ने Galaxy Unpacked इवेंट में बुधवार को अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold2 पर से पर्दा हटा दिया है. Galaxy Note 20 सीरीज की तरह कंपनी ने इस फोल्डेबल फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताई है. कंपनी ने कहा है कि इसकी डिटेल्स के बारे में 1 सितंबर को एलान किया जाएगा. इसी दिन Galaxy Z Fold2 प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध किया जाएगा.

लॉन्च इवेंट के दौरान सैमसंग से एक अधिकारी ने कहा कि 5G और फोल्डेबल सैमसंग के भविष्य में एक अहम भाग होने वाले हैं. कंपनी इससे पहले Fold और Z Flip ला चुकी है. सैमसंग ने कहा है कि उसने यूजर फीडबैक के आधार पर नए फीचर्स को Galaxy Z Fold2 में शामिल किया है.

सैमसंग ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा कि Galaxy Z Fold2 में स्मार्टफोन की पोर्टेबिलिटी और फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है. फोल्डेड या अनफोल्डेड आप Galaxy Z Fold2 के प्रीमियम डिजाइन के साथ लग्जरी मोबाइल अनुभव ले सकते हैं.

Galaxy Z Fold2 दो इनफिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आता है. दोनों में से एक की कवर स्क्रीन 6.2 इंच की है. जबकि दूसरी मेन स्क्रीन 7.6 इंच की है जो इसे Galaxy Fold के मुकाबले बड़ा बनाती है. नया फोल्डेबल फोन दो कलर ऑप्शन मिस्टिक ब्लैक और मिस्टिक ब्रॉन्ज में आता है.

इसके अलावा सैमसंग न्यू यॉर्क के प्रतिष्ठित फैशन हाउस Thom Browne के साथ समझौता भी कर रही है. इसके तहत कंपनी लिमिटेड Galaxy Z Fold2 Thom Browne एडिशन भी लॉन्च करेगी. हालांकि, मॉडल केवल चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होगा. कंपनी ने कहा कि Galaxy Z Fold2 के साथ सैमसंग नई फोल्डेबल कैटेगरी के लिए सभी नई संभावनाओं को प्रेरणा देगी.

कंपनी Galaxy Z Fold2 को लेकर बाकी डिटेल्स के बारे में 1 सितंबर को एलान करेगी जब इसके प्री-ऑर्डर शुरू होंगे. सैमसंग ने इस नए फोल्डेबल फोन की कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी है.

