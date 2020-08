Samsung Unpacked Event, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 Launched: Apple iPad Pro और Microsoft Surface Pro 7 से मुकाबला

Samsung Galaxy Unpacked Event: सैमसंग ने Galaxy Unpacked इवेंट में बुधवार को Galaxy Tab S7+ और Galaxy Tab S7 को लॉन्च किया है. कंपनी ने इन्हें Apple iPad Pro और Microsoft Surface Pro 7 को टक्कर देने के लिए बाजार में उतारा है. Galaxy Tab S7 में LCD पैनल और Galaxy Tab S7+ में सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. सैमसंग ने दोनों में एक नया बुक कवर कीबोर्ड दिया है जिसमें बिल्ट इन ट्रैकपैड है. दोनों टैबलेट डुअल रियर कैमरा के साथ आते हैं.

Galaxy Tab S7+ की अमेरिकी बाजार में शुरुआती कीमत 850 डॉलर है. जबकि, Galaxy Tab S7 की कीमत 650 डॉलर रखी है. अभी भारतीय बाजार में इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में एलान नहीं किया गया है.

इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके साथ 11 इंच का WQXGA LTPS TFT डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 274ppi पिक्सल डेनसिटी के साथ दिया गया है. इसमें ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर है. यह 8GB रैम और 256GB तक का स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एस डी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें S Pen दिया गया है.

Galaxy Tab S7 में 7,040mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy Tab S7 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेंकेंडरी सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है.

Samsung Galaxy Tab S7+ में 12.4 इंच का WQXGA+ Super AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 287ppi पिक्सल डेनसिटी के साथ दिया गया है. इसमें ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर है. यह 8GB रैम और 256GB तक का स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एस डी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें भी S Pen सपोर्ट दिया गया है.

Galaxy Tab S7 में 10,090mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy Tab S7 में भी समान डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेंकेंडरी सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है.

