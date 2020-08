Samsung Unpacked Event, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra Launched: सैमसंग ने लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन्स, जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy Unpacked Event: सैमसंग ने बुधवार को अपने Galaxy Unpacked इवेंट में Samsung Galaxy Note 20 और Galaxy Note 20 Ultra को लॉन्च किया है. कंपनी ने पिछले साल Galaxy Note 10 को लॉन्च किया था. दोनों Galaxy Note 20 सीरीज के फोन्स में S Pen stylus और होल पंच डिस्प्ले दिया गया है. Galaxy Note 20 में 8GB की रैम है जबकि Galaxy Note 20 Ultra 12GB की रैम दी गई है. दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ भी आते हैं.

Samsung Galaxy Note 20 की कीमत अमेरिका में इसके 5G वेरिएंट और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 999.99 डॉलर (लगभग 75,400 रुपये) है. वहीं, Samsung Galaxy Note 20 Ultra की कीमत 1,299.99 डॉलर (लगभग 97,500 रुपये) बेस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए रखी गई है. दोनों नए मॉडल की बिक्री 21 अगस्त से शुरू होगी.

हालांकि, इन फोन्स की भारतीय बाजार में कीमत और उपलब्धता के बारे में अभी कोई जानकारी मौजूद नहीं है.

यह एक डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस इनफिनिटी O Super AMOLED+ फ्लैट डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 990 या क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर बाजार के आधार पर रहेगा. फोन में 8GB की रैम और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है. फोन में इन डिस्प्ले फिगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. स्मार्टफोन में 4,300mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy Note 20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. फोन में 12 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.8 लेंस के साथ है. इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर f/2.0 लेंस और 12 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.2 लेंस के साथ मौजूद है.

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.2 लेंस के साथ दिया गया है.

यह भी एक डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इस फोन में 6.9 इंच का WQHD (1,440×3,200 pixels) Infinity-O Dynamic AMOLED 2X curved-edge डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 19.3:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 990 या क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865+ SoC प्रोसेसर बाजार के आधार पर रहेगा. फोन में 8GB और 12GB की रैम का विकल्प है. ऑनबोर्ड स्टोरेज में 128GB, 256GB और 512GB का विकल्प है जिसके साथ आगे बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट 4G और 5G कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.0, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है. फोन में इन डिस्प्ले फिगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी है.

Samsung Galaxy Note 20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.8 लेंस के साथ है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर f/2.2 लेंस और 12 मेगापिक्सल का कैमरा f/3.0 लेंस के साथ मौजूद है.

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.2 लेंस के साथ दिया गया है.

