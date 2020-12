Samsung के भारत में 25 साल पूरे, लोकल R&D और नई मैन्युफैक्चरिंग पहलों पर फोकस

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग (Samsung) के भारत में 25 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर कंपनी ने देश के लिए एक बिलकुल नए विजन के साथ #PoweringDigitalIndia अभियान शुरू किया है. यह कैंपेन एक नए रोमांचक नागरिकता कार्यक्रम से संचालित होगा. इस कार्यक्रम के दौरान देश भर के छात्रों, स्थानीय स्टार्टअप समुदाय पर विशेष फोकस और बदलावों के साथ एक नई लोकल R&D (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) रणनीति और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लक्ष्य कर कई नई पहलें होगी.

सैमसंग इंडिया ने नए विजन का एक लोगो भी लॉन्च किया है. भारत में सैमसंग की यात्रा 1995 में शुरू हुई थी. वर्तमान में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 5 R&D केंद्रों, एक डिजाइन केंद्र, 2 लाख रिटेल स्टोर, 70,000 कर्मचारियों, और 10 अरब डॉलर से ज्यादा आमदनी के साथ सैमसंग भारत की सबसे बड़ी मोबाइल फोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गई है. सैमसंग की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में और R&D केंद्र बेंगलुरू में 1996 में बने.

सैमसंग ने भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने के विजन के साथ 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया. इसके अलावा सैमसंग ने बेंगलुरू के प्रसिद्ध ओपरा हाउस में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर भी खोला है, जो भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.

बयान में कहा गया कि सैमसंग भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नई पहलों की योजना बना रही है, जिनकी दिशा सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ विजन में योगदान करने और देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग की होगी.

सैमसंग के नए विजन को लॉन्च करते हुए सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ केन कांग ने कहा, “25 की उम्र में सैमसंग इंडिया भी न्यू इंडिया की तरह युवा और जोशीली है. हमारे लाखों ग्राहकों, हमारे साझेदारों और कर्मचारियों ने सालों तक अपना प्यार देकर सैमसंग को मोबाइल फोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देश का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रशंसित ब्रांड बनाया है. हमारा नया विजन #PoweringDigitalIndia भारत की भावी ग्रोथ के लिए एक दिशा तय करता है, जिसमें सैमसंग सबसे मजबूत साझेदार की भूमिका निभाता रहेगी.”

आगे कहा, “सैमसंग राष्ट्र निर्माण, डिजिटल इन्क्लूजन, डिजिटल सशक्तिकरण और मैन्युफैक्चरिंग, R&D, रोजगार और उद्मिता सृजन, जिम्मेदार नागरिकता और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले आविष्कारों में कई पहलों के जरिए, मौजूदा डिजिटल खाई को पाटने में भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के विजन को साकार करने के लिए उनके साथ है.

सैमसंग इंडिया ने बयान में कहा कि R&D के मोर्चे पर हमारे पास अगले साल के लिए एक नई रणनीति है. भारत में मौजूद सैमसंग के R&D केंद्र 5G, AI, IoT और क्लाउड सेवाओं जैसे आधुनिकतम R&D क्षेत्रों में काम करना जारी रखेंगे और अनुसंधान को विकास के रास्ते कारोबार के चरण तक पहुंचाने के लिए प्रॉजेक्ट शुरू करेंगे. इसके साथ ही वे देश में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद देने के लिए और अपनी इन-हाउस इनोवेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप कंपनियों, छात्रों और विश्वविद्यालयों के साथ अपने ओपन इनोवेशंस को विस्तार भी देंगे. सैमसंग R&D केंद्रों में इनोवेशन की संस्कृति हजारों इंजीनियरों को पेटेंट तैयार करने का रास्ता बनाएगी और टेक्नोलॉजी व यूजर अनुभव के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ेगी.

भारत एक युवा देश है और सैमसंग आने वाले कल के लिए नेतृत्व तैयार कर इसमें अपना योगदान देना चाहती है. डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने के विजन के हिस्से के तौर पर सैमसंग एक नया युवा-केंद्रित नागरिकता कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों और पूरे देश के शिक्षा जगत को शामिल किया जाएगा. इससे देश में इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा करने में मदद मिलेगी.

सैमसंग ने एक भारतीय दूरसंचार कंपनी के लिए पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा 4G LTE नेटवर्क खड़ा किया है. यह दुनिया के सबसे विशाल डेटा कैरियर में भी है, जो उपभोक्ताओं और उद्योगों को भरोसेमंद नेटर्किंग सेवाएं देता है. सैमसंग 5G टेक्नोलॉजी में भी अगुवा है और भारत में कई साझेदारों के साथ मिलकर नेटवर्क के विकास में नेतृत्व देने में मदद कर ही है, जिससे भारत के डिजिटल रूपांतरण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है.

