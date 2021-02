Samsung के स्मार्टफोन्स में चार साल तक मिलेंगे सिक्योरिटी अपडेट; कौन-से डिवाइस शामिल, देखें पूरी लिस्ट

सैमसंग (Samsung) ने एलान किया कि वह 2019 से लॉन्च हुए अपने अधिकतर गैलेक्सी प्रोडक्ट्स को न्यूनतम चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी. दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसके लिए योग्य फोन और टैबलेट की लिस्ट जारी की है, जिसमें बजट स्मार्टफोन से लेकर एंट्री लेवल गैलेक्सी M सीरीज और फोल्डेबल फोन शामिल हैं. कुल मिलाकर, लिस्ट में 130 से ज्यादा मॉडल शामिल हैं.

यह ध्यान दें कि ये सिक्योरिटी अपडेट हैं, ये एंड्रॉयड OS अपडेट नहीं हैं. इसलिए, जहां आपको अपने फोन पर अगले एंड्रॉयड वर्जन नहीं मिलेंगे, चार साल के सिक्योरिटी अपडेट आपके डिवाइस को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने में मदद करेगा. हालांकि, सभी सपोर्ट फोन्स के लिए फ्रिक्वेंसी अपडेट समान नहीं हो सकती है. जहां, कुछ फोन को मंथली सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, वहीं दूसरे डिवाइसेज को क्वार्टरली अपडेट आएंगे.

गूगल की तरह, सैमसंग पहले से चुनिंदा डिवाइसेज के लिए बड़े एंड्रॉयड अपडेट देता है. ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की बात करें, तो एप्पल इस मामले में सबसे आगे है. इसमें पुराने आईफोन जैसे 2015 में लॉन्च हुआ iPhone 6S भी लेटेस्ट iOS 14 के लिए योग्य है.

