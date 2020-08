Samsung ने उतारी Wind-Free ACs की नई रेंज, PM 1.0 फिल्टर से लैस; वायरस और बैक्टीरिया भी हो जाएंगे खत्म

सैमसंग (Samsung) ने भारत में Wind-Free ACs की नई रेंज को लॉन्च किया है. इसके तहत भारत के पहले ऐसे एयर कंडीशनर्स को उतारा गया है, जिनमें PM 1.0 फिल्टरेशन क्षमता है. इसकी मदद से ये नए सैमसंग एसी 0.3 माइक्रोन साइज तक के धूल के कणों को फिल्टर कर सकते हैं. साथ ही इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जर के जरिए वायरस व बैक्टीरिया को स्टेरलाइज कर सकते हैं. नए सैमसंग Wind-Free ACs तीन मॉडल 1-Way Cassette, 4-Way Cassette और 360 Cassette में उपलब्ध होंगे.

इनकी कीमत 90,000 रु + GST से शुरू है. ये नए एसी ऑफलाइन रिटेल और ऑनलाइन चैनल दोनों पर उपलब्ध हैं. इन नए सैमसंग एसी को घरों के साथ-साथ हॉस्पिटल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और रिटेल आदि जगहों पर साफ व स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है. सैमसंग Wind-Free AC वाई-फाई इनेबल हैं और एडवांस्ड सेंसर्स से लैस हैं.

इन नए Wind Free ACs में 4 स्टेप डिस्प्ले, PM 1.0 सेंसर और 3 अलग-अलग तरह के फिल्टर हैं. प्री फिल्टर धूल के बड़े कणों को अलग करता है, डियोड्राइजेशन फिल्टर अनचाही महक जैसे सिगरेट का धुंआ, खाने की महक आदि को दूर करता है और PM 1.0 फिल्टर इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जर की मदद से 0.3 माइक्रोन्स तक के धूल के अति सूक्ष्म कणों को दूर करता है. इन एसी की स्टेरलाइजेशन परफॉरमेंस Intertek द्वारा सर्टिफाइड है. Intertek ब्रिटेन की मल्टीनेशनल एश्योरेंस, इंस्पेक्शन, प्रॉडक्ट टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन कंपनी है.

नेक्स्ट जनरेशन Wind-Free ACs को रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है. ये वायु प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं. सैमसंग एसी की ये नई रेंज तीन पैनल वेरिएंट्स में उपलब्ध है. ये वेरिएंट्स इस तरह हैं…

– 1-way Cassette for unilateral air flow

– 4-way Cassette for a synchronized air flow in four directions

– 360 Cassette for omni-directional airflow

नए सैमसंग एसी का PM 1.0 फिल्टर धोया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ग्राहकों को फिल्टर बदलने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी. सैमसंग की विंड फ्री कूलिंग टेक्नोलॉजी से ठंडी हवा सीधे आपकी त्वचा पर नहीं लगती है और इफेक्टिव कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है. एक बार टेंपरेचर सेट कर देने पर विंड फ्री कूलिंग टेक्नोलॉजी ठंडी हवा को 15000 तक माइक्रो एयर होल्स के जरिए फैलाती है. इसका एडवांस्ड एयरफ्लो कमरे को जल्दी ठंडा करता है.

नई सैमसंग विंड फ्री एसी रेंज में आयोनाइजर इंस्टॉल करने का विकल्प दिया गया है. आयोनाइजर एक्टिव हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आयन्स जनरेट करता है, जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को घटाता है और ऑक्सीजन को रिएक्टिव करता है. हानिकारक तत्वों को दूर करने की प्रक्रिया मानव शरीर के लिए पूरी तरह हानि रहित है. आयोनाइजर हवा में मौजूद वायरस व बैक्टीरिया को बेअसर कर हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है.

