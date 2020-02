Samsung ने Galaxy S20 सीरीज लॉन्च की; 5G कनेक्टिविटी के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, जानें फीचर्स और कीमत

सैमसंग (Samsung) ने अपनी S20 सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. S20 सीरीज में Galaxy S20, Galaxy S20+ और Galaxy S20 Ultra शामिल हैं. इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में 120Hz रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ कैमरे हैं. गैलेक्सी S20 और S20+, S10 और Galaxy S10+ के बाद आए हैं. जबकि Galaxy S20 Ultra नया फोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 45W फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. सैमसंग ने Spotify, Google Duo के इंटिग्रेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है, इसके तहत पहली बार स्मार्टफोन पर Forza Street को लॉन्च किया जाएगा.

Samsung Galaxy S20 सीरीज को 6 मार्च से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा. Galaxy S20 5G की कीमत 999 डॉलर होगी जबकि Galaxy S20+ 5G का दाम 1,199 डॉलर (लगभग 85,500 रुपये) और Galaxy S20 Ultra 5G की कीमत 1,399 डॉलर (लगभग 99,800 रुपये) है. यह वैश्विक तौर पर इसके इसके एलान के मुताबिक है, अभी इसकी भारत में कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं है.

सैमसंग गैलेक्सी S20 में 6.2 इंच का इनफिनिटी O डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले, QHD रेजोल्यूशन और 563ppi का पिक्सल का पिक्सल काउंट है. HDR10 सर्टफाइड और 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा. फोन में 7nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और आपके क्षेत्र और मॉडल के आधार पर सैमसंग Exynos 990 SoC प्रोसेसर या क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर होगा.

Galaxy S20 में 8GB या 12GB की रैम और 128GB का स्टोरेज होगा. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ आपको अल्ट्रासॉनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है. यह स्मार्टफोन 25W की फार्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा 4,000mAh की बैटरी के लिए फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 भी दिया गया है.

सैमसंग गैलेक्सी S20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर f/1.8 अपर्चर के साथ, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f/2.2 अपर्चर और 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्लल का सेंसर दिया गया है.

Galaxy S20+ में Galaxy S20 से काफी समानता है, लेकिन यह साइज में अलग है, बेहतर कैपिसिटी और एक एक्सट्रा रियर कैमरा दिया गया है. Galaxy S20+ में 4,500mAh की बैटरी है. इसके LTE वर्जन में 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है जबकि 5G वेरिएंट में 12GB की रैम और 128GB, 256GB, 512GB स्टोरेज का विकल्प है. फ्रंट और रियर कैमरा समान ही हैं, इसके अलावा एक रियर डेप्थ कैमरा दिया गया है. डिस्प्ले के तौर पर 6.7 इंच का QHD डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है.

सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में 6.9 इंच का QHD डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है. इसके अलावा स्मार्टफोन में 12GB या 16GB की रैम और 128GB, 256GB और 512GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है. फोन की बैटरी 5,000mAh है और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

कंपनी ने Samsung Galaxy Z Flip भी लॉन्च किया है. यह कंपनी की ओर से दूसरा फोल्डेबल स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन की कीमत 1,380 डॉलर (लगभग 98,400 रुपये) है. कंपनी ने एलान किया है कि यह 14 फरवरी से लिमिटेड तौर पर बेचा जाएगा. यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा. Samsung Galaxy Z Flip डुअल सिम फोन है जिसमें एक eSIM और एक नैनो-SIM कार्ड स्लॉट है. यह एंड्रॉयड 10 को रन करता है. इसमें 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस डायनमिक AMOLED पैनल है. इसमें 7nm का ऑक्टा-कोर SoC प्रोसेसर है.

इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है. कंपनी ने स्मार्टफोन में HDR10+ वीडियो रिकॉर्डंग की सुविधा भी दी गई है. फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का कैमरा है.

