सैमसंग (Samsung) ने स्‍मार्टफोन और एक्‍सेसरीज को साफ और सुरक्षित रखने के लिए वायरलेस चार्जिंग के साथ UV स्‍टरलाइजर लॉन्‍च किया है. कंपनी ने बाजार में इसकी कीमत 3,599 रुपए रखी है. यह स्टरलाइजर केवल 10 मिनट में गैलेक्‍सी स्‍मार्टफोन, गैलेक्‍सी बड्स और स्‍मार्ट वॉच को तेजी से डिसइनफेक्‍ट कर सकता है. कंपनी ने बयान में कहा कि दो स्‍वतंत्र सर्टिफि‍केशन संस्‍थाओं Intertek और SGS द्वारा किए गए परीक्षणों के मुताबिक, UV स्टरलाइज़र प्रभावी ढंग से E. coli, Staphylococcus aureus और Candida albicans सहित 99 फीसदी बैक्‍टीरिया और की‍टाणुओं को मार सकता है.

कंपनी ने बताया कि UV स्‍टरलाइजर को सैमसंग मोबाइल एक्‍सेसरीज पार्टनरशिप प्रोग्राम (SMAPP) के एक भागीदार सैमसंग C&T ने तैयार किया गया है. इसको विभिन्‍न आकार के डिवाइसेज को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है जिससे ग्राहक सबसे ज्‍यादा इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर प्रोडक्‍ट्स को स्‍टरलाइज कर सकते हैं. कोरोना वायरस महामारी की वजह से डिवाइसेज को संक्रमण रहित करने के लिए प्रोडक्डट्स की डिमांड बढ़ रही है.

सैमसंग का UV स्‍टरलाइजर को शुरू करने के लिए एक सिंगल बटन दिया गया है. यह 10 मिनट के बाद अपने आप काम पूरा होने पर बंद हो जाता है. इस अवधि के दौरान UV स्‍टरलाइजर इसके अंदर रखे डिवाइसेज को कीटाणुरहित करने के लिए डुअल यूवी लाइट का इस्तेमाल करता है. इसे पोर्टेबल 10W वायरलेस चार्जर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह अगस्त की शुरुआत में सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे सभी रिटेल चैनल से खरीदा जा सकेगा जिसमें सैमसंग ऑनलाइन स्टोर शामिल है.

लॉन्च पर मोहनदीप सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोबाइल बिजनेस, सैमसंग इंडिया ने कहा कि सैमसंग में वे लगातार इनोवेशंस को विकसित कर रहे हैं, जो उनके उपभोक्‍ताओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि UV स्‍टरलाइजर ग्राहकों के व्‍यक्तिगत दैनिक उपकरणों को कीटाणु मुक्‍त, सुरक्षित और डिसइनफेक्‍टेड रखने के लिए एक आदर्श और कॉम्‍पैक्‍ट डिवाइस है.

